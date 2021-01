Repollés: "O vacunamos con suero o no tenemos nada que inocular los fines de semana"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha negado en las Cortes falta de planificación en la administración de la vacuna. Una comparecencia que ha aprovechado para anunciar que se va a empezar a citar a personas mayores de 80 años para que desde febrero ya puedan vacunarse frente al coronavirus en sus centros de salud.

"Los servicios de admisión de los centros de salud con más personas mayores de 80 años ya han recibido formación para comenzar a agendar citas a los usuarios. Se comenzará a administrar la vacuna a aquellos usuarios que puedan desplazarse al centro de salud", afirma la consejera Repollés. Se continuará después por los usuarios dependientes, una vez que se haya planificado a nivel nacional si es posible el desplazamiento de los sanitarios con la vacuna a los domicilios de los usuarios.

Tras ellos irán los mayores de 65 años o menores de esa edad con patologías, así como trabajadores esenciales. Repollés ha avanzado también la llegada de la vacuna de Astrazeneca – Oxford en las próximas semanas. "Esta vacuna se administrará a los estudiantes de medicina o enfermería en prácticas porque, aunque tenga menor inmunidad demostrada que otras, es la que mejor actúa frente a la transmisión. Creemos que este grupo puede ser uno de los más expuestos a transmitir el virus y por ello es el idóneo para recibir esta vacuna", ha avanzado Repollés.

¿POR QUÉ NO SE VACUNA LOS FINES DE SEMANA?

El debate sobre la vacunación durante los fines de semana ha vuelto a salir a luz en el Pleno de las Cortes de Aragón. La consejera de Sanidad ha sido tajante asegurando que si no se vacuna los sábados y los domingos es porque no hay dosis.

"La vacuna de Pfizer se saca del congelador los lunes y puede aguantar cinco días. Debemos poner las dosis antes del viernes. Ese día las dosis se acaban. ¿Qué quieren entonces que coloquemos el sábado y el domingo? Está muy claro porque no vacunamos los fines de semana, no tenemos nada con lo que vacunar. O vacunamos con suero o no tenemos nada que inocular", ha dicho Repollés.

En marzo ya se sabe que se recibirán 60.000 dosis más de la vacuna de Pfizer.

Síguenos en Twitter yFacebook