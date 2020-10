Repollés: "No existen las Fiestas del Pilar"

Zaragoza ha registrado 204 nuevos casos de coronavirus. Por zonas de salud, el municipio de La Almunia y los centros de salud de Zaragoza de Sagasta, Parque Goya y Torrero son los que más casos registran con 12 nuevos positivos según los últimos datos oficiales. El alto número de positivos en La Almunia hace que Sanidad esté muy atenta de lo que puede suceder en este municipio. De momento, dice la consejera de Sanidad, Sira Repolles, no habrá confinamiento en esta localidad

Tampoco lo habrá en Zaragoza capital, el unico municipio aragonés que podría llegar a los nuevos criterios del Ministerio que impone restricciones cuando se da una tasa de 500 contagios por 100.000 habitantes. Eso sí, la consejera advierte de que habrá que estar muy atentos de lo que suceda en Zaragoza a partir de la semana que viene. Las Fiestas del Pilar están suspendidas, no se realizará ningún acto y se vigilará de cerca que no se produzcan celebraciones privadas que puedan incrementar el numero de contagios.

"No hay Fiestas del Pilar, no existen las Fiestas del Pilar, por lo que no tiene ningún sentido que haya celebraciones. A pesar de ello, somos conscientes de que la gente tiene introducido en su ADN que estas son fechas de celebración. Por eso vamos a ser muy estrictos en las sanciones y controles que vamos a realizar durante esos días", anunciaba la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Actualmente hay en tramitación en todo Aragón 7.000 sanciones por no cumplir la normativa sanitaria.

Además, desde Sanidad esperan que la próxima semana ya estén disponibles en los centros hospitalarios los test antígenos de detección de coronavirus. Se usarán en personas que presenten síntomas recientes.

