Repollés descarta la vacuna obligatoria a sanitarios o restricciones especiales en zonas con alta incidencia

El Gobierno de Aragón no se plantea por el momento restricciones en localidades concretas ni solicitar la vacunación obligatoria en trabajadores sanitarios o sociosanitarios. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, asegura que aunque se han incrementado las camas UCI, la situación no es "preocupante".

Recuerda que una persona no vacunada tiene 9 veces más probabilidades de acabar en la UCI que una que sí lo está. Y, aunque con cautela, dice que la situación es "tolerable". Admite que "nada es definitivo" y que otras veces "se ha tenido que dar marcha atrás". Pero, hoy por hoy, no hay más restricciones a la vista. "Seguimos pensando que la gestión de la pandemia pasa por un incremento de la vacunación pero no por medidas restrictivas quirúrgicas en algunas poblaciones", explica Repollés, quien advierte no osbtante que "si la situación se aleja de lo previsible, se tomarán las medidas oportunas".

Tras el brote en la residencia de Magallón, se le ha vuelto a preguntar sobre una posible vacunacion obligatoria de personas sanitario y sociosanitario. Pero el Gobierno, de momento, lo descarta. "No estamos en condiciones de hacerlo, ha habido mucha controversia", reconoce. "Seguimos insistiendo en la necesiad absoluta de que toda la población se vacune, más aún sin son sanitarios o si rabajan con personas vulneables, pero la obligatoriedad no está contemplada", asegura.

Lo cierto es que, jurídicamente, el Gobierno de Aragón tampoco tiene herramientas para ello. De hecho, sigue esperando que el TSJA se pronuncie sobre el uso del pasaporte COVID para celebraciones, hostelería y ocio nocturno, tal y como se solicitó el pasado viernes.

Esta semana se ha abierto la autocita para la segunda dosis de Pfizer o Moderna para quienes recibieron la monodosis de Jansen. Y se abrirá para las terceras dosis a las personas entre 60 y 69 años en cuanto lo apruebe la Comisión de Salud Pública. "Aragón está preparada para vacunar a los niños si lo autoriza la Agencia Europea del Medicamento", dice Repollés.

Síguenos en Twitter y Facebook