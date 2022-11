Repollés confía en llegar a un acuerdo y cree que no habrá huelga sanitaria

Sanidad confía en evitar la huelga con la que amenazan los médicos de Atención Primaria en protesta por la sobrecarga de trabajo que tienen. De todas formas, la consejera de Sanidad Sira Repollés, ya ha dejado claro que la solución no pasará por realizar nuevas contrataciones como reclaman los sindicatos médicos. Con ellos la consejera se reúne hoy y mañana, para recoger sus propuestas y trasladarlas a la Mesa Sectorial. Repollés está convencida de que se llegará a un acuerdo y que esta huelga, que todavía no esta ni convocada oficialmente ni tampoco descartada, no se llevará a cabo.

La situación que se vive en los centros de salud con la falta de médicos y que la consejera ha calificado de "inadmisible", podria solucionarse según Repollés, con medidas organizativas como alargar las jornadas de estos profesionales con el consiguiente incremento retributivo, y por otras serie de medidas que van a estudiar con los sindicatos. En este momento, la administración sanitaria se encuentra, según Repollés, en una fase de “escucha activa”.

Los sindicatos médicos amenazan con una huelga por la situación "límite" de la atención primaria Las agendas están llenas y, de hecho, atienden entre 10 y 15 pacientes más cada día tras la orden del Salud de publicitar en la web todos los huecos disponibles ZARAGOZA 08 nov 2022 - 11:05

