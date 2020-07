Reinventarse en la nueva normalidad

Uno de los sectores más golpeados en esta era post COVID-19 es la de los equipamientos para grandes eventos, ferias y espectáculos en nuestra Comunidad Autónoma. Desde la Asociación de empresas de alquiler y servicios de equipos de iluminación, vídeo y sonido de Aragón (SILVIS) se están reinventando ante un futuro poco alentador a corto y medio plazo con el objetivo de convertirse en voz autorizada ante la administración.

En una entrevista a Cope Zaragoza, el presidente de SILVIS, Luis Ángel Almárcegui, ha pintado un panorama poco alentador: "En muchas empresas el futuro no nos habla de una vuelta a la actividad, por lo menos, hasta abril de 2021. Vamos a por el quinto mes sin ingresos. ¿Cuántas empresas pueden aguantar este lapso temporal sin facturar? Más si tienes inversiones que tienes que seguir pagando..."

De esta manera, el sector de los eventos, ya sean culturales, deportivos o corporativos, se ha visto duramente golpeado por la crisis del COVID-19 desde su inicio. A la totalidad de las cancelaciones se le suma que este sector profesional será uno de los últimos en reincorporarse a la vida activa. Denuncian una situación de clara indefensión y que, además, las medidas propuestas por el Gobierno Central no se ajustan a las necesidades específicas de estas compañías.

Y es que actualmente no cuentan con una regulación laboral propia, obligando a estas empresas a incluirse en un sector como es el del metal con el que poco, dicen, tienen que ver, como expresaba en Cope Almárcegui: "Somos un sector sin un convenio laboral propio, no tiene un código de actividades económicas propio, un cenae propio, nuestros técnicos no tienen una clasificación de ocupaciones específicas del sector...El primer problema es el reivindicarnos como industria. Somos industrias muy intensivas en mano de obra y capital y tenemos un personal técnico muy especializado y cualificado, que también necesitaría ese reconocimiento".

Hay que especificar quer SILVIS se fundó en 2016, pero que ahora se ha reorganizado y ha incluido en ella a las empresas aragonesas de servicios integrales para eventos. Esperan revertir esta situación cuanto antes, unirse laboralmente a esta nueva normalidad y que poco a poco se vaya reconociendo a nivel administrativo su actividad profesional.

