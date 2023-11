La reforma de la calle Belchite estará lista en febrero

La renovación de la calle Belchite estará lista entorno a febrero. El Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo una reforma integral que permitirá ampliar sus estrechas aceras hasta los 2,2 metros e incluye la red de saneamiento y el alumbrado.

En esta calle del barrio de Las Fuentes se van a invertir casi 600 mil euros. Como en el resto de renovaciones que se han llevado acabo se creará una plataforma única con baldosas podotáctiles. La calzada tendrá además un trazado ligeramente sinuoso para obligar a los vehículos a circular a menor velocidad, tal y como se ha ejecutado en otras reformas como la calle Predicadores o Félix Latassa.

El nuevo diseño no sólo ayudará a mejorar la seguridad de los peatones y garantizará la accesibilidad sino que dotará también a la calle de mayor calidad ambiental. Para ello se plantarán árboles de porte medio en una calle que ahora no tiene ningún elemento vegetal. Se proyecta una nueva jardinería y arbolado, del que no dispone la calle actualmente, con red de riego y mobiliario urbano para mejorar la escena urbana.

También se incluye la renovación de todos los servicios públicos del subsuelo: se sustituirán las tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento y se mejorará el alumbrado con nuevos puntos de luz y tecnología led. Se renueva así la red de abastecimiento con tubería de fundición dúctil de 150 mm de diámetro y la de saneamiento con una tubería de 400 mm de PVC.

Del mismo modo, se ampliarán las dos aceras existentes, pasando de 1 metro de anchura actual cada una a los 2,2 metros por acera, y se pavimentarán con losa de hormigón. Esta obra ha sido diseñada por el Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios y se encuadró en la gestión de las redacciones de proyectos y ejecución de obras de reformas integrales del viario público, al igual que otros encargos como el de la calle de Ramón Celma.

La calle de Belchite era una de las más degradadas por el paso del tiempo de esta zona en el barrio de Las Fuentes. El vial, en su tramo entre la calle de Miguel Servet y el Camino de de Fillas, tiene una longitud de 190 metros y una anchura aproximada de 10 metros. En total se reformarán más de 1.900 metros cuadrados de calle.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado las obras y ha explicado que la próxima reforma será en la calle Gil Morlanes, en San José. Las obras durarán también unos 6 meses y el presupuesto es de 563.000 euros.

“Seguimos avanzando con paso firme en la renovación de calles y de la escena urbana para que Zaragoza sea una ciudad del siglo XXI y compensar la deuda de 16 años de gobiernoS de izquierdas en los que no se hicieron reformas”, ha indicado Chueca.

En este sentido, la alcaldesa ha indicado que en los próximos presupuestos de 2024 se seguirá impulsando la transformación de calles en la ciudad, por ejemplo con otra importante obra: la segunda fase de la reforma de la Avenida Navarra.

