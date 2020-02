Reconocimiento a nivel mundial para la Facultad de Veterinaría de Zaragoza

La Facultad de Veterinaria de Zaragoza ha obtenido el sello de calidad en docencia reconocido a nivel mundial, siendo la primera del país que supera con éxito la evaluación necesaria. Desde que en 2016 cambiaron los criterios de la asociación encargada de homologar estas enseñanzas. ninguna Universidad española había conseguido hacerse con este sello de calidad que ahora obtiene la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

Durante los últimos cuatro años, la Facultad de Veterinaria ha realizado un trabajo preciso y coordinado para prepararse para la evaluación del Comité de Expertos de la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), que se realizó en el campus veterinario entre los pasados 17 y 21 de febrero. La evaluación se desarrolló no solo a nivel docente, sino que se revisó todo el curriculum formativo de los estudiantes así como el ámbito administrativo, realizando una comprobación presencial en todas las actividades durante esa semana han informado fuentes universitarias.

Tras el estudio, la Asociación emitió un informe señalando que la Facultad de Veterinaria recibía la acreditación europea por la EAEVE, lo que pone de manifiesto el prestigio de la Facultad a nivel mundial. El rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, junto al decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel Gascón y la vicedecana para la coordinación del grado en Veterinaria, Cristina Acín, darán más detalles el próximo lunes día 2 de marzo para explicar qué supone para la Facultad esta acreditación, además de cuáles han sido los méritos para lograrla y cómo afrontan este reto sabiendo que cada siete años deben volver a acreditarse.

Síguenos en nuestra cuenta de Twitter: @CopeZaragoza