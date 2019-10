El Real Zaragoza asumirá el coste de reformar el estadio de La Romareda. El Ayuntamiento de Zaragoza y el club han firmado hoy un convenio por el que el consistorio redactará un anteproyecto de reforma y el Real Zaragoza tendrá que sufragar el coste de las obras durante los 75 años que dura la cesión. En este tiempo, el Real Zaragoza pagará un alquiler y un canon de amortización de las obras. El gobierno municipal no ha adelantado de qué cantidades estamos hablando ni los plazos. Antes quieren llegar a más acuerdos con otras instituciones, como la DGA, para que colaboren económicamente con la reforma.

Hoy, por lo pronto, dan luz verde a este acuerdo marco que sienta las bases para el futuro estadio. "Este convenio es el primer paso de la futura nueva Romareda. A la concesión por 75 años, que ya se hablaba en gobiernos anteriores, incorporamos la necesidad de que el ayuntamiento acometa el anteproyecto", ha dicho el alcalde, Jorge Azcón. Además, según ha dicho, "el uso que ha día de hoy hace el Real Zaragoza del campo muncipal es a precario. Y este convenio lo que busca es dar una seguridad jurídica a la relación".

Según el acuerdo, el campo seguirá siendo municipal. Y el club será el encargado de ceder el campo para eventos culturales, a solicitud del ayuntamiento. Como decimos, no sabemos el coste de la reforma. Pero lo que sí ha dicho el gobierno es que no pueden poner dinero del presupuesto, dada la complicada situación de las finanzas municipales. Su participación en la operación será mediante aprovechamientos urbanísticos del entorno. Según ha explicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, "lo que puede aportar el ayuntamiento en la situación en la que está son los aprovechamientos urbanísticos", como "la antigua Gerencia de Urbanismo". Algo que se ya planetó en fallidas operaciones pasadas.

Mientras, y dada la dificil situación económica del club, todos confían en que en estos 75 años de cesión el equipo suba a Primera División. "El Zaragoza encontrará la fórmula para colaborar en la reforma de la Romareda. Con la seguridad jurídica de este convenio podemos seguir trabajando en construir y hacer un Real Zaragoza mejor" e "intentar estar lo antes posible en Primera División, proque eso facilitará las cosas", ha dicho el presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra.

Ya hay acuerdo entre dos partes. Ahora queda sumar colaboradores. El gobierno municipal asegura que todavía no han iniciado conversaciones con ninguna entidad bancaria. Sí con el gobierno de Aragón, tal y como quedó de relieve en ese encuentro entre Azcón y el presidente Javier Lambán. Pero hoy el presidente ha asegurado que no hay ningún avance en las negociaciones, y sobre el tema económico explicaba que "la colaboración del gobierno no la escatimaremos. Pero me temo que excesivas alegrías en cuanto a expectativas de aportación económica del Gobierno de Aragón no se puede permitir absolutamente nadie".

En el ayuntamiento, el PSOE cree el convenio es un "brindis al sol". Arroja, dice el concejal Horacio Royo, muchas dudas y critica la falta de transparencia. Además, cree que "ni el club ni ninguna caja de ahorros aparece en ese convenio. Lo único que dice es que el ayuntamiento se va a comer el coste de la obra. Un coste que, por otro lado, no se plantea ni se estima".

Zaragoza en Común vuelve a la carga criticando la reforma. "Para nosotros la prioridad son las obras en los colegios, las inversiones en los barrios o la política de empleo. Al gobierno se le ha olvidado que tiene una auditoría", ha dicho el concejal Alberto Cubero. Y para PODEMOS el convenio es "humo y mentira", y piden conocer cual será la aportación privada para la reforma del estadio.

