El Real Zaragoza recibe al Mallorca en La Romareda en una nueva ronda de la Copa

Nueva cita copera para el Real Zaragoza. El conjunto de Víctor Fernández recibe esta tarde (19.00 horas) al Mallorca en La Romareda. Un equipo de Primera División que pondrá a prueba el momento que viven actualmente los blanquillos. El once que seguramente ponga en liza el técnico aragonés será una mezcla entre titulares y suplentes, pero dando descanso a los más habituales. De hecho, Vigaray y Nieto no entraron en la convocatoria, mientras que André Pereira todavía no llega a tiempo para este partido.

Dentro de esa mezcla entre habituales y no habituales, el entrenador del Real Zaragoza dará descanso a sus dos laterales titulares y se espera que en el centro del campo también haya alguna variación. Será, pues, el momento de ver a Francés en el equipo titular en un nuevo partido de Copa y de que Delmás siga cogiendo más minutos.

El técnico zaragozano dio a conocer la lista de convocados para el encuentro contra el conjunto insular tras la sesión vespertina de este lunes que será de dieciocho jugadores y en la que las entra Alberto Soro, tras haber superado una amigdalitis que le tuvo de baja la pasada semana, y el internacional juvenil Alejandro Francés.

El que no ha sido citado es el último fichaje, el del delantero portugués André Pereira, que todavía no está plenamente recuperado de los problemas que sufre.

Los convocados para el encuentro son Cristian Álvarez y Álvaro Ratón como guardametas y como jugadores de campo Alberto Guitián, Miguel Linares, Alberto Soro, Javi Ros, Javi Puado, James Igbekeme, Raúl Guti, Álex Blanco, Iñigo Eguaras, Pichu Atienza, Simone Grippo, Julián Delmás, Shinji Kagawa, Luis Suárez, Enrique Clemente y Alejandro Francés.

