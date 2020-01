El Real Zaragoza hace oficial la incorporación del delantero André Pereira

Ya es oficial. El Real Zaragoza ha anunciado a media mañana la incorporación de André Pereira en las filas blanquillas. El delantero, que ya llegó en la noche del jueves a la capital aragonesa, ya es a todos los efectos jugador zaragocista y ya entra en los planes de un Víctor Fernández que, esta mañana en rueda de prensa, todavía estaba a la espera de que todos los trámites burocráticos quedaran firmados y arreglados. Llega en calidad de cedido, procedente del Oporto -aunque ha jugado la primera tarde del curso en el Vitoria de Guimaraes- y firma hasta final de esta temporada.

Esta mañana el ariete ya se ha entrenado en la Ciudad Deportiva, aunque lo ha hecho en el gimnasio y no con el resto del grupo. Algo que ya ha avanzado, antes de la última sesión antes del partido de Copa, Víctor Fernández. "Todavía falta firmar algún contrato y hasta que no se haga oficial su llegada, no puede entrenar con el grupo", explicaba el míster blanquillo esta mañana. Tampoco va citado a Tarragona, ya que al no participar en esta última sesión se antoja un tanto precipitado.

André Pereira entrena en solitario en el gimnasio de la Ciudad Deportiva durante su primera sesión. / Real Zaragoza

André Pereira es un delantero de embergadura, un perfil muy similar al de Dwamena. Con un 1,88 de altura, su perfil de juego le hace ser un delantero tanque capaz de fijar a las defensas y de permitir que sus compañeros en ataque tengan mayor libertad de movimientos. Llega, en definitiva, para suplir ese papel que hacía el delantero ghanes, y del que el Real Zaragoza quedó huérfano tras los problemas de corazón del punta africano.

Convocatoria para Tarragona

Mientras tanto, Víctor Fernández ya ha ofrecido la lista de los 18 futbolistas que viajarán a Tarragona esta tarde para disputar mañana la eliminatoria de Copa del Rey. Hasta cinco jugadores del filial y del juvenil forman parte de esta expedición. Baselga y Marc Aguado se estrenan en la citación con respecto a Socuéllamos, mientras que Jannick, Ahmed y Francés, repiten. También entran jugadores como Papu o Kagawa, que podrían ser de la partida. El duelo, recordamos, será mañana, a partir de las 12.00 horas, en el Nou Stadi de Tarragona contra el Nástic.

