El Real Zaragoza conocerá este martes su futuro inmediato en la Liga

El parón liguero por el Estado de Alarma causado por el Coronavirus deja al Real Zaragoza a la espera de saber cómo seguirá la competición. Son muchas las opciones que se han barajado estos últimos días.

Mientras el presidente de la Liga, Javier Tebas está convencido de que terminará la Liga, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, no ve tan clara esa opción. En el tintero, varias preguntas: ¿Quién irá a Europa en Primera? ¿Habrá descensos? Y más importante para el Real Zaragoza: ¿Quién subirá a Primera División?

Ahora mismo el Real Zaragoza marcha en segunda posición, ascenso directo, a un punto del líder, el Cádiz, y con 5 puntos de ventaja respecto al Almería, que ocupa ahora mismo la tercera posición, y el Huesca, que con los mismos puntos que los andaluces son cuartos.

De esta manera, todos los ojos estarán puestos en las próximas 24 horas en Nyon. Allí la UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, buscará dar solución a grandes cuestiones ya no en las ligas, sino en las competiciones europeas como la Champions o la Europa League o en la próxima Eurocopa, que se celebrará este próximo verano con sedes repartidas a lo largo de Europa.

EL MEJOR MOMENTO

Lo cierto es que el parón liguero por las circunstancias y el Coronavirus llegó en uno de los mejores momentos del año para el Real Zaragoza. Los de Víctor Fernández ganaban al Málaga en su último partido en un encuentro en el que supieron sufrir y en el que, en la recta final, marcaron el definitivo 0-1 que les afianzaba aún más en la cabeza.

La regularidad en 2020 está siendo una de las mayores virtudes del conjunto aragonés y así lo están demostrando sus números. No conoce lo que es perder en este nuevo año y solo ha cedido empates en los encuentros, precisamente, en los que no estuvo del todo acertado, como en Santander o en Miranda. Sin embargo, y pese a no dar buena imagen, supo sacar petróleo hasta de sus malos momentos.

Prueba de esa buena sintonía es que Cristian Álvarez, guardameta de la escuadra blanquilla, recibió hace pocos días el premio como mejor jugador de la Liga SmartBank del mes de febrero. Fue de manos de otro exguardameta blanquillo (y comentarista de COPE) Andoni Cedrún en el estadio de La Romareda.