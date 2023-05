Ranera: "No voy a sacar mayoría absoluta y Natalia Chueca tampoco. Lo imprescindible van a ser los pactos"

Recta final de la campaña electoral. Pocos días nos separan de las urnas y en COPE Zaragoza siguen pasando los candidatos a la alcaldía de la capital aragonesa. Este jueves ha sido el turno para Lola Ranera, cabeza de lista por la ciudad del Ebro para llegar al consistorio con el PSOE. Estos últimos cuatro años, y tras la marcha de Pilar Alegría, ha sido la portavoz de este Grupo Municipal.

Ranera ha sido clara a la hora de hablar de la apuesta de los socialistas: "Tenemos tanta ilusión y hemos hablado con tantísima gente para llegar a este modelo de ciudad sostenible que tengo clarísimo que no habría ninguna duda de votar al PSOE. A mi me encantaría decir que voy a sacar mayoría absoluta, pero estaría mintiendo. No voy a sacar mayoría absoluta y Natalia Chueca no va a sacar mayoría absoluta. Lo imprescindible van a ser los pactos.

En esa línea, la candidata socialista ha sido clara: "Este domingo es imprescindible saber lo que votamos. Ganamos hace cuatro años y tenemos que volver a ganar. ¿Sabes por qué? Porque es que tenemos un proyecto y un modelo de ciudad que de verdad, si pudiera ser capaz de hablar con las 700.000 personas -que me qudan pocas- que viven en Zaragoza... Es que es imposible no votar al PSOE".

POSIBLES PACTOS

Sobre las posibles alianzas poselectorales, Lola Ranera también ha hablado sobre lo que, desde el partido socialista, verían con buenos ojos: "Ya lo intentamos con Pilar Alegría. Lo lógico hubiera sido un pacto de Ciudadanos y PSOE. Le planteamos a Sara Fernández dos años ella de alcaldesa y otros dos para Pilar. Un pacto muy generoso. Era un pacto que respondía a lo que quería la ciudadanía".

En esa misma línea, la alcalble del PSOE ha asegurado que "el domingo tienen que pensar los ciudadanos lo que va a significar después de los pactos" y no ha cerrado la puerta posibles acuerdos con los demás partidos de izquierda que concurren este domingo en las urnas para el Ayuntamiento de Zaragoza.

