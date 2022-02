Ranera: "Superando un cáncer te das cuenta de lo que realmente es importante"

Cuando hablamos con María Navarro, consejera de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, en su despacho sobre política (y sobre lo que no es política) un ábaco componía los múltiples enseres de su mesa de trabajo. "Se lo regalé yo el año pasado, para ver si le cuadraban las cuentas...", nos ha explicado esta semana Lola Ranera, portavoz del Grupo Socialista en el consistorio.

Buen rollo, al fin y al cabo, entre 'rivales' políticos, pero entre miembros, al fin y al cabo, de la corporación. Y es que esta semana hemos querido conocer un poco más en detalle cómo es Lola Ranera. También ha abierto a COPE Zaragoza las puertas de su despacho y también se han mostrado tal como es, sin filtros, guerrera y de cara.

De hecho, muestra su lado crítico, por ejemplo, con los presupuestos: "Llegan tarde. Otras administraciones en diciembre ya las tuvieron. Eso quiere decir que no se van a poder ejecutar...". Eso sí, también reconoce que con estos presupuestos "la gestión ordinaria va a salir adelante", aunque también recuerda que para eso "no hacen falta partidos políticos".

Política aparte, reconoce que "no se desconecta cuando eres concejal" y que lo eres "las 24 horas". Incluso de viaje establece la comparativa de otras ciudades con la de Zaragoza.

DOBLEGANDO AL CÁNCER

La socialista superó hace unos años un cáncer de mama. Nos ha exlpicado cómo fue era lucha: "Tuve el diagnóstico en octubre de 2014 y es un freno de mano brutal a la vida. Por primera vez entiendes... Porque la palabra del cáncer era una enfermedad que la igualabas a la muerte. Pues no, no te mueres. Puedes salir y sales más guerrera como me decíais... Te das cuenta que hay que relativizar en la vida".

En este sentido Ranera nos ha contado también: "Hay gente que me dice: ¿eres mejor persona? No. Soy igual que era antes. Los que me conocen ya saben si era mejor o peor. Pero sí que relativizas todo. Te das cuenta de lo que es lo importante y, en aquel entonces, eran mis hijos. Tenían 2 años y medio y 7 y tiras para delante".

UNA ENAMORADA DE SU CIUDAD

Entre otros asuntos, asegura que tiene la mejor familia que uno podría desear. Que conoció a su marido ya en las juventudes del partido. Y que nunca tienen un reproche guardado por el tiempo que le 'roba' la actividad municipal. Sobre Zaragoza, es ciudadana de la margen izquierda ("y orgullosa") y que disfruta mucho en las riberas del Ebro ya sea paseando o haciendo deporte.

¿Dónde llevaría a un visitante de fuera? Pues a "la plaza de las Catedrales, el Pilar y La Seo, por supuesto", aunque también a La Aljafería, otro de los grandes símbolos de la capital aragonesa. Y para reponer fuerzas "el tubo" donde la gastronomía es algo que también recomienda de manera convencida y que, además, tiene detrás "el gran esfuerzo que ha realizado la hostelería" en esta época tan delicada.

