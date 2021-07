Juan Manuel Ramón: "Estamos francamente preocupados. No aprendemos"

Jaca es uno de los focos de mayor número de contagios de Aragón. Con los datos en la mano, son un total de 32 nuevos positivos los que se han registrado en su territorio. Y si hablamos de la incidencia acumulada, presenta la mayor del territorio con 677 casos por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, hemos querido hablar con el alcalde de la localidad para ver cuál es el sentir.

Juan Manuel Ramón Ipás ha sido claro: "Estamos preocupados por varias cosas. Por los datos en sí y porque no aprendemos. Hay que recordar que cuando el 9 de mayo se levantó el Estado de Alarma nosotros seguíamos confinados porque estábamos en una ola. Al sufrimiento de un invierno sin invierno y sin poder recibir a visitantes de otras provincias y Comunidades Autónomas, unimos esa prolongación del confinamiento de la ciudad. Pero como digo parece que hemos aprendido poco porque, poco después, volvemos a estar con datos preocupantes".

El primer edil del municipio recuerda que "es verdad que es de gente joven y que parece que la afección en la gente joven, al menos a corto plazo, no es tan grave, pero es cierto que cuando la enfermedad se extiende no entiende de edades". En ese sentido también ha querido afirmar que "gente que está vacunada se contagia" y ha querido recalcar que "el estar vacunano no evita el contagio y por lo tanto puedes ser contagiador a la vez".

MENSAJE A LOS JAQUESES

"No tengo autoridad en Jaca como para como para tenerla fuera de Jaca..." ha admitido, pero sí que ha dicho que "es tan sencillo como lo siguiente: cumplamos las medidas que se ponen... Es tan sencillo como eso", y ha puesto especial énfasis en asuntos como la mascarilla o la distancia social de seguridad que siguen prevaleciendo ahora mismo.

El alcalde de Jaca también ha hablado sobre la vacunación y ha querido dar otro tirón de orejas a aquellos que están relajándose antes de tiempo: "Cuando se nos dijo que en septiembre llegaríamos a la vacunación del 70%, eso es septiembre. No es junio o julio. No podemos anticipar las medidas que se vayan a adoptar. Hay que cumplir las que se adoptan".

