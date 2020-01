El expresidente ha participado este jueves en un desayuno informativo organizado por ADEA donde ha presentado su libro, “Una España mejor". En él cuenta las vicisitudes que vivió el país durante una etapa importante de su historia que él tuvo el honor de presidir y deja caer algunos consejos “para quien quiera escucharlos” como que “conviene no deshacer las reformas que han funcionado, porque sería un enorme error”.

Durante su intervención, Mariano Rajoy ha asegurado que se encuentra feliz “de no haber realizado ningún referendo, ya que son los enemigos del consenso”, y ha alabado los pactos de Estado para temas trascedentes como la lucha contra el terrorismo o la sucesión de la Corona que pudieron llevarse a cabo durante su etapa política.

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Sobre la nueva política y los nuevos partidos, ha aseverado, que “el pueblo español es fundamentalmente moderado y rechaza todo extremismo, al considerarlo una mezcla de insensatez e ineficacia”. “El centrismo es una voluntad, no una doctrina política; la voluntad de sintonizar con los deseos y necesidades del pueblo español”, ha subrayado.

“Una España mejor” es una crónica personal del que fuera líder de los populares donde aborda su etapa al frente del Ejecutivo. Sin duda, un testimonio imprescindible para entender los hechos decisivos de unos años en los que el país se enfrentó a trances muy complejos como la amenaza del rescate, la abdicación del Rey o la crisis catalana, algunos asuntos que ocupan a fecha de hoy un lugar destacado en el panorama nacional.

Rajoy narra que fue un honor para él "dejar una España mejor que la que encontré", una frase que no formaba parte de su discurso aquel 1 de junio de 2018, fecha en la que pronunció su última intervención como presidente del Ejecutivo.

El expresidente de España ha resumido este libro como "una voluntad de contar mi historia y mis vivencias desde la responsabilidad que tenía encomendada durante unos años en los que nuestro país pudo haber quebrado, pudo haberse roto, pudo haber sufrido una severa merma en su sistema de protección social o incluso pudo haber vivido una seria crisis institucional por el relevo en la Jefatura del Estado. Todo pudo haber ocurrido, pero nada de ello sucedió. Así es como yo lo vi y como yo lo viví".

Aspecto de la sala donde se ha celebrado la presentación del libro de Rajoy.

No faltan referencias a Hollande, "un colega en el que se podía confiar"; a Merkel, "una mujer que escucha con atención y que huye de cualquier posición dictada por frivolidad; un personaje absolutamente irrepetible", o a Donald Trump o David Cameron.

Sobre el Rey emérito elogia su trabajo, "siempre encontré en él apoyo y aliento, nunca faltó una llamada suya en los momentos más difíciles"; y de su hijo, el actual rey de España, dice ser "una persona serena y rigurosa, con un marcado sentido del deber y una sincera curiosidad intelectual".

Algunas de las compañeras de partido también aparecen, tales como Soraya Sáez de Santamaría, definida como "garantía de tranquilidad", o María Dolores de Cospedal, "mujer de coraje y valentía que nunca se esconde ni se arruga".

No faltan referencias al fin de ETA o a la corrupción, "hemos pagado un altísimo precio por los escándalos que nos persiguieron durante nuestro mandato aunque la mayoría arrancaban de épocas bastante lejanas en el tiempo". No se escapan en sus líneas los nuevos partidos y la nueva política, "esa forma de dirigir los partidos como si fueran sectas con absoluto desprecio al diálogo y en el que a los discrepantes solo se les deja el camino del exilio o el menosprecio", narra.

Sobre su moción de censura, fue consciente desde el primer momento de la gravedad de la situación. "Recuerdo unas declaraciones de Rivera dando por liquidado nuestro pacto de legislatura y ofreciéndose, incluso, a pactar una moción de censura con el PSOE, siempre que Pedro Sánchez no fuera el candidato. En todo momento tuve muy clara la fragilidad de nuestra situación y que el destino político de aquel gobierno estaba en manos de los nacionalistas vascos".

Sobre su contacto con Artur Mas recuerda que "el diálogo que pretendía consistía únicamente en urgirme a definir una fórmula para celebrar la consulta de autodeterminación. Le expliqué hasta la saciedad que su pretensión no tenía cabida en nuestra Constitución".

La actitud de Puigdemont cuando era alcalde de Gerona la define como estrafalaria, "llegué a preguntarle si de verdad pensaba que yo iba a autorizar el referéndum. Todavía hoy me produce perplejidad su respuesta: “No lo vas a autorizar porque, además, no puedes”.

Parte importante dedica al Artículo 155, "mientras los expertos iban cerrando los últimos detalles técnicos del desarrollo del 155, yo me apliqué a un objetivo que consideraba esencial: fraguar un gran acuerdo nacional para hacer frente al envite secesionista. Me reuní con Sánchez y Rivera, la posición de ambos fue evolucionando desde un rechazo inicial hasta su pleno respaldo. Unos había dicho que era “una medida cruenta”, otros lo definieron como “matar moscas a cañonazos”, pero ambos convinieron después en la necesidad de activarlo".

"No me quedan cuentas pendientes ni nostalgia de ningún tipo. La política sigue sin mí. Afortunadamente, la España que entregué no se parece en nada a la que recibí; esa es mi mayor recompensa", concluye.

Para el presidente de ADEA, Salvador Arenere, contar con un invitado de este nivel es “todo un honor”. En su intervención se ha referido a la preocupación que están mostrando los empresarios en cuanto a temas que les inciden de manera directa como las reformas laborales, el Brexit y la guerra comercial entre EEUU y China. “Lo que funciona no lo cambies, ha dicho el expresidente, y parece que quiere hacerse, cuando no es lo adecuado”, ha concluido Arenere.

Asimismo, Arenere ha anunciado las jornadas sectoriales que se iniciarán próximamente, abarcando temas como el sector financiero, el mercado agroalimentario y los territorios fronterizos. En las jornadas participarán personalidades de la vida política como Tomás Guitarte y Alfonso Guerra.

La cita ha estado moderada por la directora Regional de COPE Aragón y La Rioja, Ana Orúe, y se ha celebrado en el Hotel Reina Petronila de Zaragoza ante cerca de 300 personas.

