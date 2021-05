Rabia y tristeza: así reaccionan los profesionales sanitarios antes las aglomeraciones del fin de semana

¿Hasta qué punto han afectado esas imágenes de aglomeraciones en las grandes ciudades a los profesionales sanitarios? Este pasado fin de semana cientos de jóvenes -y no tan jóvenes- se dieron cita en los principales puntos de algunas ciudades españolas. Eso ha generado tristeza, rabia y desolación en todas las personas que siguen trabajando en hospitales, UCIs y plantas. También en Aragón. Hemos hablado con la intensivista del Hospital Clínico de Zaragoza, Beatriz Virgos, que nos ha contado en COPE Zaragoza cómo es ese sentir.

"Como profesional y como persona esas imágenes me transmitieron mucha rabia, mucha pena, mucha tristeza... El COVID no se ha ido a pesar de haber levantado el Estado de Alarma y hablo en mi nombre y en el de algunos compañeros con los que he hablado estos días", aseguraba Virgos.

Iba más allá y aseguraba que "ver ese tipo de imágenes es descorazonador, sabes lo que va llevar y nosotros saber, realmente, la verdad de cómo están los hospitales y las UCIs y estamos muchísimo peor que hace unos meses y muchísimo peor que a principio de año". Asegura que "es muy cabreante porque, además, te tienes que oír la frase de que son unos pocos... Siempre me acuerdo de cuando me dijeron que una cerilla hace arder un bosque entero, y es la realidad... Con una persona que lo haga mal, ya lo tienes...".

UCIs QUE PREOCUPAN

Virgos nos ha hecho una radiografía a tiempo real de cómo se encuentran, en estos momentos, las UCIs: "Están por encima del 100 por 100, en el Clínico y cuando uno de los hospitales grandes se llena bloquea porque debes trasladar enfermos a otro hospital. Cuando se lleve el Servet habrá que ampliar a otros hospitales más pequeños y llegará un momento en el que estaremos todos pos encima de la capacidad real de las camas".

"LA VACUNA NO ES EL MILAGRO"

En este sentido, Beatriz Virgos también ha hablado sobre la vacuna contra el coronavirus: "No es el milagro de Tántalo. No tenemos un tratamiento, que es lo que hubiera sido el milagro. Tenemos una vacuna que nos protege cuando llevas puestas las dos dosis y a las dos o tres semanas de haberte puesto la segunda".

Y también ha querido ahondar en esta realidad porque "nosotros tenemos enfermos ingresados, intubados, que tenemos que darles la vuelta y pronarlos cuando hacía 20 días les habían puesto la primera dosis de la vacuna... Pero han relajado las medidas". Y recuerda encarecidamente: "El estar vacunado no te quita el seguir con las tres medidas. La vacuna no te protege al cien por cien ni protege a los demás. Es momento de nosotros, de yo, y la verdad que el domingo fue para muchos sanitarios fue un punto de inflexión para muchas cosas".

