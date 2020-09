Quince equipos-covid se encargarán de todas las gestiones relacionadas con los contagios en los colegios

Quince equipos covid se van a encargar a partir del lunes de todas las gestiones que haya que realizar con Sanidad ante cualquier sospecha o la aparición de un caso positivo en los centros educativos. Ellos se encargarán de todos los trámites como recoge el protocolo sanitario que ha presentado esta mañana el Gobierno para este curso escolar, mientras dure la alerta sanitaria. Protocolo que recoge las pautas de actuación en los centros educativos ante cualquier caso que pueda surgir.

Esos 15 equipos covid estarán formados por docentes y trabajadores sociales. 7 estarán en Zaragoza, 4 en Huesca y 4 en Teruel. Se encargarán de realizar todas las gestiones para descargar a los centros educativos de esta labor.

Se recomienda a los padres que se aseguren antes de llevar a sus hijos al cole, de que están bien, que no les duela la cabeza o la garganta, que no hayan vomitado ni hayan tenido diarrea y sobre todo que no tengan fiebre, es decir que no tengan más de 37,5 grados.

Se considerará caso sospechoso a cualquier alumno o trabajador que muestre algunos de los síntomas. En ese caso habrá que hacerles la PCR y aislarles a la espera del resultado. En caso de que un alumno presente síntomas estando fuera del colegio, no debe acudir al centro y la familia tendrá que comunicarlo al centro educativo y contactar con su centro de salud.

En caso de producirse un caso positivo en un colegio y Salud determine que es necesario realizar a alumnos y profesores la prueba PCR, ésta se realizará en el propio centro para ganar en rapidez y seguridad. Si aparece un caso positivo en un aula esta se cerrará y los niños y profesores con los que haya estado en contacto tendrán que guardar cuarentena. Si ha estado en contacto con todos sus compañeros, toda la clase deberá guardar la cuarentena durante 14 días. Cerrar un colegio entero será la última opción y deberá valorarlo Sanidad llegado el momento.

Si el profesor es el que presenta síntomas, deberá permanecer en su domicilio y contactar con su centro de salud para que le hagan la prueba PCR. Si la prueba resulta negativa, se podrá considerar caso descartado. Si el resultado es positivo, el médico le tendrá que dar la baja.

Tienes toda la información sobre este protocolo en la página web del Gobierno de Aragon.

