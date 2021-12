¿Cómo puedo reclamar la entrada de un cotillón que se suspende o reduce sus servicios? ¿Tengo derecho a recuperar el dinero de las entradas de un concierto si doy positivo en Covid o estoy en cuarentena? Son muchas las preguntas que nos hacemos estos días los consumidores. Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) explican los casos ante los que nos podemos encontrar y qué derechos tenemos.

Si el servicio que hemos contratado se anula, está claro: la empresa tiene la obligación de la devolución íntegra del dinero que hemos pagado o adelantado. Si se da el caso de que no puedo disfrutar del servicio por ser positivo o estar en cuarentena, también tenemos derecho. “Si hemos reservado una casa rural o en una estación de esquí, y damos positivo en Covid o nos vemos impedidos en movernos por culpa de la pandemia se considera de fuerza mayor y nos tienen que devolver el importe del dinero que hemos pagado o adelantado”, ha explicado el presidente de la UCA, José Ángel Oliván. Nos lo tienen que devolver sin ningún tipo de penalización y siendo del cliente la decisión de si acepta o no otro medio de compensación.

Otra situación: el cambio de las condiciones contratadas, por ejemplo, en un Cotillón de Nochevieja, debido a las nuevas restricciones que reducen horario, aforos... “Tenemos derecho a que nos devuelvan la parte proporcional del servicio no prestado. El problema es calcularlo. Ahí ya nos tenemos que poner de acuerdo con la empresa. Si no hay acuerdo, hay que hacer una reclamación. La mejor manera es a través de una hoja de reclamaciones, pero también vale un correo con acuse de recibo o una carta certificada. Si en el plazo de un mes la empresa no contesta, hay que acudir a las oficinas de atención al consumidor”, ha indicado.

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

En todos los casos y en un plazo de 14 días desde la fecha prevista para el servicio, el consumidor debe efectuar su reclamación en el importe que considere oportuno. En el caso de los Cotillones, por ejemplo, se puede tramitar a partir del día 1 de enero. Se debe hacer de forma fehaciente, es decir, que quede constancia de la reclamación y de la fecha de comunicación. En este sentido una buena manera de hacerlo es a través de una hoja oficial de reclamaciones que todas la empresas deben poner a disposición del cliente.

Si la respuesta no es satisfactoria o transcurre un mes sin haber contestado, el consumidor puede ya acudir a los servicios de consumo del Gobierno de Aragón. Ya sea las direcciones provinciales del mismo, las oficinas comarcales de información al consumidor o las oficinas municipales y puntos de información al consumidor, así como a las asociaciones de consumidores, para tramitar la oportuna denuncia.

Las oficinas de atención al consumidor se hacen especialmente útiles para reclamar entradas de espectáculos o conciertos porque normalmente no cuentan con hojas de reclamación.

