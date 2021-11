¿En qué lugares te piden el pasaporte COVID en Aragón?

El pasaporte COVID ya es obligatorio en todo Aragón. La orden de Sanidad afirma que hay que presentarlo a la entrada de locales de ocio nocturno, grandes eventos y celebraciones en hostelería pero, ¿cuáles son exactamente los espacios a los que es necesario acudir con este documento?

Algunos supuestos son claros, por ejemplo, el ocio nocturno. En este caso se contempla en aquellas discotecas y salas de baile que en su licencia tengan recogida como tal esta actividad. Las celebraciones en hostelería son, por ejemplo, las bodas o las comuniones. Mientras, en las cenas de empresa dependerá en gran medida de lo que el propio restaurante pueda considerar como "celebración". Si se trata de una cena de empresa de unas 8 o 10 personas es probable que no se pide el certificado, pero sí se solicitaría en el caso de una gran cena de empresa de 40 o 50 asistentes. En este tipo de casos son, en muchas ocasiones, los propios restaurantes quienes se están poniendo en contacto con sus clientes para avisarles de que deben llevar consigo este pasaporte.

¿QUÉ SON LOS GRANDES EVENTOS QUE REQUIEREN DE PASAPORTE COVID?

La gran duda puede surgir en los grandes eventos. Se considera "gran evento" y por tanto, requiere de la presentación de pasaporte COVID, aquel que reúne a más de 500 personas en espacios cerrados o más de mil en espacios abiertos. Así, será necesario presentar el pasaporte COVID en La Romareda en el próximo partido que juega el Real Zaragoza en casa el lunes 6 de diciembre a las 16:00 horas ante el Eibar.

También habrá que presentarlo en el Pabellón Príncipe Felipe para los partidos del Casademont, tanto masculino como femenino, además de para el resto de eventos que allí se organizan. El primero va a ser el concierto de Aitana de este mismo viernes a las 21:00 horas. Si acudes a alguna de las representaciones del Teatro Principal también deberás hacerlo con pasaporte COVID, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Auditorio donde su Sala Mozart tiene casi 2.000 butacas. También es necesario presentarlo si acudes a otros grandes espacios de la capital aragonesa como Feria de Zaragoza o el Palacio de Congresos.

Hay espacios además donde el pasaporte COVID se pide en función de la actividad que se desarrolla. En el Teatro de las Esquinas es necesario para su sala de conciertos con publico de pie donde el aforo es de 250 personas sentadas y 700 de pie. Sin embargo, no hace falta presentarlo para las obras de teatro o conciertos acústicos, como el de Funambulista organizado por Cadena 100 el próximo día 30 de noviembre, donde el aforo es menor a 500 espectadores.

Más dudas hay en el Pabellón S.XXI. Allí juegan diferentes equipos y su pabellón principal sí tiene más de 500 personas de aforo, pero en raras ocasiones se llega a ese límite. En casos como este, la petición del pasaporte COVID va a depender en gran medida de lo que se considere por parte de la organización de cada uno de los eventos que allí se organicen.

Por último, hay lugares donde no es necesario solicitarlo. En museos no se pide el pasaporte COVID en espacios como el Caixaforum, el Museo de Zaragoza o el Patio de la Infanta de Ibercaja cuya sala de mayor capacidad es para 362 personas. En los cines tampoco es necesario presentarlo, al igual que en los centros comerciales. Allí, a pesar de las aglomeraciones que se puedan generar con el Black Friday, no se solicita al ser obligatoria la mascarilla y haber una circulación constante de personas que no permanecen sentadas en un mismo lugar durante mucho tiempo.

