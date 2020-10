¿Qué implica la entrada de Aragón en el nivel 3 de alerta COVID?

Además del confinamiento de las tres capitales de provincia, Aragón en bloque entrará el próximo lunes 26 de octubre en el nivel 3 de alerta ante el virus. Se da esta semana de margen a los establecimientos de hostelería y comercios para que se puedan adaptar a las nuevas restricciones.

Unas restricciones que esta vez son todavía más estrictas que las actuales. Entre ellas, cierra el interior de bares y restaurantes, solo podrán seguir abiertos los que tengan terrazas y estas tendrán un aforo máximo del 50% cerrando a las 10 de la noche. Los comercios, locales culturales, lugares de culto, gimnasios o bibliotecas se quedan con un aforo del 25%. La única excepción son las tiendas de alimentación que podrán llegar a la mitad de su aforo y las academias que podrán llegar hasta el 30%.

Las celebraciones, como las bodas, quedan limitadas a 10 personas en locales cerrados y 15 en espacios abiertos. Estos mismos aforos se establecen también para los velatorios.Con todas estas medidas, el sector más dañado será de nuevo, el de la hostelería y durante este miércoles ya se ha producido la primera reunión entre el ejecutivo autonómico y los hosteleros para intentar abrir una linea de ayudas que resulte realmente efectiva.

Restricciones del nivel 3 de alerta en Aragón

Las reuniones se siguen limitando a un máximo de 6 personas, quedan cerrados centros de ocio juvenil y peñas, y además se será especialmente estricto con la prohibición de fumar en la calle si no se puede respetar una distancia de dos metros. Se suspenden también todas las competiciones deportivas no profesionales. Los colegios de momento seguirán funcionando como hasta ahora porque se consideran entornos seguros. Estas limitaciones no tienen fecha final, se imponen por tiempo indefinido y se irán revisando semanalmente.

