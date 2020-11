¿Tú que haces para que nuestros mayores no se mueran?

La pregunta es tan simple como contundente. "¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran?". Es la impactante campaña que desde el Centro de Salud de Barbastro, sus profesionales han hecho viral. Y es que están cansados y no es para menos. Muchas imprudencias, fuera del COVID-19, están provocando que muchos pacientes no tengan cama o no puedan ser atendidos por la saturación que atraviesan.

Ana Monclús, la jefa de enfermería de este centro del Somontano, ha estado hablado sobre el vídeo este jueves en COPE Aragón. "Estamos desmotivados, porque vemos que el mensaje a veces no cala en toda la ciudadanía y que nosotros tenemos que asumir mucha carga de trabajo. Queremos que este vídeo cree conciencia". Si todavía no lo has visto, este es el vídeo que tanto impacto está causando en la red.

Vídeo

"Una reunión familiar te puede traer de regalo 40 días en coma o, incluso, la muerte", es otra de las frases lapidarias con las que quieren que la ciudadanía, realmente, se haga cargo de la situación y sea la primera en poner medidas al respecto.

Respecto al brote en esta zona de Aragón, Monclús explicaba este jueves que "se va rebajando poco a poco la presión" y que "se está controlando". No obstante, también recordaba: "Por mucho que veamos que las cifras bajan, no hay que rebajarse. Tenemos que seguir extremando la precaución y siendo muy cuidadosos".

Un mensaje que busca crear impacto, calar y que, entre todos, podamos ir cambiando poco a poco la tendencia de la famosa curva y, de paso, rebajar la presión a la que están sometidos estos profesionales.

