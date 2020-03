Qué hacer para que los ciberdelincuentes no te la cuelen

Estos días, además de la radio, todos estamos usando mucho internet. WhatsApp, por ejemplo, ha aumentado un 600% su tráfico. Pero, cuidado, porque en estas circunstancias, los ciberdelincuentes están aprovechando para hacer de las suyas. Así que atento a estos consejos.

La estafa más habitual es el ‘phishing’, es decir, “suplantar la identidad de un sitio de confianza para hacernos entrar en enlaces, abrir archivos adjuntos y conseguir nuestros datos, controlar nuestras cuentas bancarias o secuestrar nuestro ordenador a cambio de un rescate”, como explica Fernando Andreu, experto en ciberseguridad de E&K Pro.

Hay que estar atentos porque a veces las páginas son realmente muy parecidas a las originales y, en ocasiones, solo cambia la extensión que deja de ser ‘.es’ o ‘.org’. Y, por supuesto, debemos desconfiar cuando se nos redirige a un enlace en otro idioma.

Si nos encontramos ante un formulario que nos invitan a rellenar, debemos tener claro que “nunca nadie nos va a pedir datos por correo electrónico, por ejemplo”, asegura Andreu. Cuando nos encontramos con frases del tipo “ingrese aquí sus datos” nos deben saltar todas las alarmas. “Debemos fijaros en cómo está redactado, si hay faltas de ortografía o confusión de género del tipo ‘estimada señor’ porque son traducciones automáticas de alguien que trabaja en cadena y está generando un phishing en 25 idiomas”, insiste este experto.

Audio

También nos deben alertar las urgencias injustificadas del tipo “en menos de una hora su cuenta quedará bloqueada”. Si ya hemos picado, debemos avisar a nuestro banco. Y muy importante: hay que denunciar. “A veces no lo hacemos por pereza o vergüenza, pero un delito en la red sigue siendo un delito”, explica Andreu. La Guardia Civil tiene un canal específico para ello y también la Policía ofrece vías para poder denunciar estos hechos.

Además de los ciberdelincuentes, no podemos pasar por alto que también existe “gente mala y aburrida que hacen mucho daño, generando confusión y noticias falsas”. Pueden controlar nuestra cuenta de Twitter “que puede no tener importancia, pero imagina si controlan la del presidente del Gobierno o la de una autoridad sanitaria”, alerta Andreu.

Por eso, nunca debemos confiar en cualquier supuesta información que nos llega si no proviene de una fuente oficial, como el Gobierno, las Fuerzas de Seguridad o los medios de comunicación fiables. La Policía ha contabilizado más de 200 bulos en estos días. No contribuir a difundirlos es labor de todos. Ante la duda, no compartas.

Síguenos en Twitter y Facebook