¿Qué tipo de formación militar va a recibir la Princesa Leonor en Zaragoza?

La primogénita de los Reyes se convertirá este verano en una alumna más del centro de enseñanza superior que el Ejército de Tierra tiene en Zaragoza. Durante su estancia en la Academia General Militar vivirá en una especie de régimen de internado y solo obtendrá permisos para casos muy justificados. Compartirá dormitorio con otros alumnos y dispondrá de su espacio para el estudio. Nada más ingresar en la Academia formará parte del I Batallón de Cadetes. De esta forma la heredera del trono iniciará sus estudios militares en Zaragoza, lo que supondrá para ella una nueva etapa en su vida cargada de nuevas experiencias y parte fundamental de su formación.

La Princesa Leonor jurará bandera el próximo 7 de octubre junto a sus compañeros de la Academia General Militar. El 17 de agosto deberá incorporarse a este centro castrense antes de las 10.00 de la mañana al igual que el resto de cadetes que iniciarán sus estudios militares, y podría acudir acompañada de sus padres, los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia.

La Princesa Leonor jurará bandera el 7 de octubre en la Academia de Zaragoza La heredera del trono comenzará sus estudios castrenses en la Academia General Militar de Zaragoza el próximo 17 de agosto, según ha informado el Ministerio de Defensa ZARAGOZA 21 jun 2023 - 08:00

Hasta el 30 de agosto tendrá lugar una primera fase de acogida, orientación y adaptación, tras lo cual la Princesa Leonor y el resto de compañeros de promoción se someterán a un examen de nivel entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Posteriormente y hasta el 10 de septiembre, se llevará a cabo la fase de instrucción y adiestramiento y el 19 de ese mes recibirá el título de dama cadete.

Imagen de archivo del actual Rey Felipe VI, en su etapa de cadete en Zaragoza.AGM

Según ha explicado en COPE, el Teniente Coronel en la reserva y ex profesor de la Academia General Militar de Zaragoza, Javier Fernández, este centro "ha cambiado una barbaridad desde que Felipe VI estudió allí. No tienen nada que ver los estudios que hizo su padre". Y es que en aquellos años se accedía mediante una oposición y hoy en día es con la EVAU, seleccionando la institución a los candidatos con mejores calificaciones. Además, actualmente para ser oficial del Ejército hay que aprobar una carrera de ingeniería "y si no se superan esos estudios civiles no son oficiales", de manera que "ahora se ha complicado mucho la enseñanza de los oficiales".

"En la Academia es fundamental el compañerismo porque va pasar por situaciones de riesgo y si tu vida va a depender del que está al lado de tí, las relaciones son extraordinarias", ha enfatizado Fernández, quien ha añadido que "para combatir es imprescindible la disciplina porque en una situación crítica nadie se pone a discutir órdenes: La obediencia y la disciplina son importantísimas". La Princesa conocerá, asimismo, la historia militar de España.

Síguenos también en Twitter y Facebook.