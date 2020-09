¿Qué clase de mascarilla debe llevar mi hijo al colegio?

Debido a la gran cantidad de consultas que los padres estamos haciendo en las farmacias sobre el uso de la mascarilla en el centro escolar, el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza ha elaborado una infografía que responde a todas estas dudas. Además de los libros, las mochilas, el material escolar, este curso los niños tienes que llevar un “Kit del covid”. Mascarillas, gel hidroalcohólico, bolsa para guardar la mascarilla, son los componentes de este nuevo equipamiento para los más pequeños.

En COPE Zaragoza hemos hablado con la vocal del Colegio, Pilar Labat,que nos recuerda la importancia del uso de mascarillas “es una barrera de protección que impide que las gotas que producimos al hablar, y en las que viaja el virus, salgan fuera y puedan contagiar a otros”.

¿Qué tipo de mascarillas es la adecuada para llevar al Colegio?

No sirve cualquier mascarilla, tanto en el Colegio como en cualquier otro ámbito, se deben utilizar mascarillas homologadas que son las que han demostrado ante las autoridades europeas que realmente evitan que se expulsen fluidos al exterior. Las más adecuadas son las mascarillas higiénicas o quirúrgicas. Además Labat nos recuerda que es importante que las mascarillas se adapten a las caras de los niños, por eso existen de diversas tallas.

¿Cuánto tiempo es recomendable llevar la misma mascarilla?

Las mascarillas higiénicas o quirúrgicas ya sean desechables o de tela, deben cambiarse a las cuatro horas de uso. Pasado ese tiempo no se ha comprobado su eficacia. Así que cada niño deberá llevar al menos 2 mascarillas cada día. También es recomendable que lleven en la mochila otra mascarilla de repuesto ya que pueden mojarse, humedecerse o mancharse y pueden perder propiedades.

¿Dónde debo guardar la mascarilla?

Lo ideal es guardar la mascarilla en una bolsa de tela o papel, incluso puede servir un sobre de papel. Pero no es recomendable que se guarden en contenedores de plástico ya que el plástico no transpira y puede favorecer que aparezcan bacterias. No deberían guardarse por ejemplo en tuppers, o fundas de plástico.

Cómo poner y quitar la mascarilla

Es muy importantes que los niños, y los mayores, nos lavemos siempre las manos o usemos gel hidroalcohólico antes de ponernos la mascarilla y después de quitárnosla. Además se debe siempre coger por las gomas y dejar la parte de color hacia fuera y la blanca hacia dentro.

Otras medidas de protección

Por último, Pilar Labat nos recuerda que al comenzar el curso, el colegio es un espacio libre de COVID-19, “mantenerlo así es una responsabilidad de todos, por lo que es importante tomar la temperatura de los niños antes de salir de casa y si tiene 37.5 de fiebre o más, no llevarlo al Colegio”. También es recomendable que lleven en la mochila un gel hidroalcohólico y pañuelos desechables.

