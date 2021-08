¿Qué certificado Covid necesito para viajar? ¿Qué validez temporal tiene? ¿Puedo acceder con él a cualquier lugar? Son las preguntas que muchos aragoneses se están haciendo estos días de vacaciones. En COPE queremos analizar qué tipos de certificados Covid hay en Aragón, dónde se pueden obtener y qué durabilidad tienen.

Por un lado tenemos el 'Pasaporte Covid', que viene a ser el certificado de vacunación que puede obtener cualquier persona que tenga la pauta completa o una dosis a través de la APP de Salud Informa. Pero previamente hay que solicitar en el centro de salud el 'pin sanitario' que da acceso a esta información personal. Con este certificado se puede viajar tanto dentro como fuera de Europa.

Por otro lado, está el 'Certificado de Recuperación'. Éste lo que demuestra es que una persona qie ha pasado el Covid cuenta con un test de antígenos negativo e inmunidad durante un mes (antes era de 6 meses). Pasado este tiempo, por cierto, se puede citar para recibir la vacuna en el caso de no tenerla. Según nos ha explicado la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García, “este certificado no es válido a nivel europeo, porque la Unión Europea no admite los test de antígenos como un sistema de diagnóstico de la enfermedad, sólo las PCR”.

Además de estos dos certificados, hay otros dos cuya validez es mucho más reducida en el tiempo. Está el certificado que se emite tras realizar una PCR cuyo resultado es negativo. Estas pruebas son las que tienen que pasar por laboratorio y tienen una validez de 72 horas. También están los certificados de pasaporte Covid Europeo que, desde el pasado 10 de agosto, pueden emitir las farmacias aragonesas tras la realización de un test profesional de diagnóstico de antígenos o de un autotest. En ambos casos, es el farmacéutico el que tiene que realizar la prueba (desde el pasado 3 de agosto). Este certificado tiene una validez de 48 horas. “Nos sirve para viajar a Europa o dentro del país, como Canarias y Baleares”, ha señalado García. Además, estos test y el certificado “nos habilita para asistir a bodas, bautizos, celebraciones o a campamentos”.

FARMACIAS: CERTIFICADO EN MEDIA HORA

El certificado Covid Europeo de las farmacias se puede obtener en el plazo de media hora. Los farmacéuticos pueden realizar los test rápidos a personas asintomáticas y bajo cita previa, y emitir estos documentos. Hay dos tipos, el certificado digital Covid europeo, y otro como centro autorizado (en español e inglés). En caso de obtener un resultado positivo, se notifica como caso sospechoso al Departamento de Sanidad y el sistema sanitario público deberá realizar una prueba que confirme el positivo. En este tiempo que llevan realizando pruebas han identificado 25 positivos.

¿Para quiénes son útiles estos certificados? Según nos ha explicado García, los pacientes que más los demandan son personas que no tienen la vacunación completa y que quieren viajar; para aquellas que sólo tienen una dosis y no han pasado los 15 días necesarios para generar anticuerpos; niños menores de 12 años que no están dentro del calendario de vacunación; o simplemente para reafirmar que una persona no tiene la enfermedad a pesar de haber recibido la pauta completa, ya que podemos contraer la enfermedad y contagiarla igualmente.

En estos momentos, alrededor de 300 establecimientos de la comunidad realizan pruebas y se han expedido más de 1.100 certificados Covid.No hay plazos para la adhesión de farmacias a este sistema, en cualquier momento lo pueden hacer. Los Colegios Profesionales son los encargados de notificar a la Dirección General de Asistencia Sanitaria la relación de farmacéuticos que hayan presentado la declaración responsable, lo que permitirá darles de alta como usuarios en la aplicación del Departamento de Sanidad para la emisión de certificados, así como en la aplicación para la notificación de casos sospechosos.

