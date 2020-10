¿Qué alternativas tienen los artesanos ante la suspensión de las Fiestas del Pilar?

Frustración de los artesanos aragoneses ante la suspensión de las próximas Fiestas del Pilar. La pandemia ha impedido que muchas ferias puedan celebrarse, lo que ha dañado de forma directa a este sector. Desde el mes de mayo han presentado cuatro propuestas al Ayuntamiento de Zaragoza para organizar diferentes eventos, pero todas ellas han sido denegadas.

Desde que salimos del estado de alarma, los artesanos aragoneses solo han podido realizar una pequeña feria en el antiguo matadero de Zaragoza el pasado mes de julio. Por entonces, aún seguíamos en la fase 3 de la desescalada. Ahora, en la nueva normalidad, desde la Asociación de Artesanos Aragoneses no entienden el motivo por el que sus propuestas son denegadas pero en cambio si se celebran otros mercadillos.

"No entendemos por qué hay mercados como San Bruno, el ecológico o el Rastro y a nosotros se nos niega sistemáticamente el permiso para organizar nada. Nosotros somos un sector productivo, además de cultural, y no entendemos esta negativa sistemática”, afirma Susana Martín, presidenta de la Asociación de Artesanos de Aragón.

EVENTO DE ARTESANÍA PARA LAS FIESTAS DEL PILAR

Este año no habrá feria de artesanía en la Plaza de los Sitios este mes de octubre por la suspensión de las Fiestas del Pilar. Ante ello, se ha ofrecido a los artesanos trasladarse a una plaza en Parque Venecia, algo que no les convence. “Desde Mercados y Ferias del Ayuntamiento nos han propuesto eso pero, ¿a quién llevas hasta allí? Hay que ir en autobús y lo que queremos es evitar aglomeraciones. No estamos hablando de fiestas, ni verbenas, sino de algo comercial para dar un respiro. El resto del comercio está abierto", asegura Martín.

Como alternativa se va a celebrar una pequeña feria desde el día 8 en el Centro de Artesanía de Aragón pero con muchos menos puestos, solo 20, y sin artesanía alimentaria.

