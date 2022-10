Qianjing: “Internet es el futuro”

A veces no es necesario tener una gran experiencia en algo, o una tradición familiar, a veces sólo es necesario el arrojo y la decisión de poner en marcha tu propio negocio. Es lo que le pasó a Qianjin Ji. Ella proviene de China y antes de decidir montar una frutería trabajaba en un bar en el barrio de la Jota. “Para comprar fruta me pillaba muy lejos y tengo amigos en Madrid que me animaron a una montar una frutería” explica Qianjin. Así que encontró un local en la calle José Oto, 33 en ese mismo barrio y abrió lo que hoy es “Fruta Sana”. Al principio ella no sabía nada de fruta pero ahora, 8 años después, tiene su propio huerto y muchos conocimientos.

En “Fruta Sana” ofrecen las verduras de toda la vida como borraja, acelgas... etc y también frutas de temporada, ciruelas, manzanas. Incluso consigue traer a su tienda frutas más especiales como el plátano macho o la yuca de Sudamérica o más orientales como la pitahaya.

MI COMERCIO EN LA RED

Qianjin, como buena emprendedora, no dudó en apuntarse al proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza para ofrecer formación a los pequeños comercios sobre digitalización, es decir todo lo que tiene que ver con la presencia en internet, en las redes sociales y como ampliar las oportunidades de llegar a más gente. “Me enseñaron cómo hacer fotos para luego subirlas a Instagram y Facebook y como subir las ofertas y los productos que tengo” cuenta Qianjin. Ella tiene claro que “internet es el futuro”. Incluso para los mayores y es que, como nos cuenta, en el grupo de WhatsApp que utilizan en la tienda tienen la posibilidad de llevar la fruta y verdura a casa y esto “es mucho más cómodo para ellos”. Qianjin nos demuestra así que no hay límites cuando uno decide seguir sus sueños.





