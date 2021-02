Pueyo: "Por más que nos digitalicemos hay cosas que son imposibles. Es una pequeña aspirina para un cáncer"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, afirmaba este martes que no habrá -por el momento- variación de horario en el comercio no esencial de la provincia de Zaragoza. Los datos siguen siendo preocupantes y, por lo tanto, no existirá flexibilización en ese sentido. Traduciendo: todo lo que no sea esencial abrirá hasta las 20.00 horas de lunes a jueves, y hasta las 18.00 horas los viernes, sábados y domingos.

¿Cómo está sobreviviendo a estas aperturas el pequeño comercio? Este miércoles hemos querido analizar un poco más a fondo la situación de la mano del presidente de ECOS (la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia). "Si el consumidor no tiene la costumbre de ir a los establecimientos al mediodía, malamente se pueden ejecutar las mismas", ha descrito.

En esa misma línea, también ha sido muy claro a la hora de explicar que, pese a la adaptación de muchos negocios a las nuevas circunstancias, muchas veces no es suficiente: "Por más que nos digitalicemos hay cosas que es imposible que las hagamos vía Internet. Y es cierto que muchos establecimientos se han reinventado en muchos sentidos, atendiendo pedidos por Whatsapp por ejemplo, para adaptarse a esta situaciuón de crisis. Pero esto es una pequeña aspirina para lo que es un cáncer como es la pandemia que hemos sufrido y todas sus consecuencias económicas".

Sobre los compradores que viven fuera de la provincia de Zaragoza (y que ahora no tienen esa posibilidad) ahora eso "afecta doblemente" porque "el que no vengan consumidores de otras localidades evita que aumenten esas ventas" aunque reconoce que "esa demanda embalsada ya hizo que la necesidad cierta hizo que después del primer confinamiento, se disparase la demanda en estos establecimientos".

