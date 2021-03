¿Puede Sanidad cerrar el interior de los bares en Aragón esta Semana Santa?

El gobierno central ha acordado con las comunidades autónomas la recomendación de cerrar el interior de los bares durante esta Semana Santa en los territorios que superen una incidencia acumulada de 150 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Puede esta medida afectar a Aragón?

La comunidad aragonesa tiene en estos momentos una tasa de 135 contagios por 100.000 habitantes. Por provincias, Zaragoza es la única que supera esta incidencia con 153 casos por 100.000. Mientras, Huesca se queda en los 94 casos y Teruel en los 42.

Incidencia a 14 días por provincias / DATACOVID

RESTRICCIONES EN ARAGÓN POR "UNIDADES TERRITORIALES"

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ya avanzó este jueves que se planteaba restricciones en el horario de la hostelería y el comercio no esencial por "unidades territoriales" y no en el conjunto de la comunidad.

Mirando esas "unidades territoriales" en lo que hacen referencia a los principales municipios aragoneses sí encontramos varias zonas que superan la incidencia recomendada por el gobierno central a 14 días. En este caso el municipio más afectado es Tarazona con 312 casos por 100.000 habitantes, seguido de Cuarte con 200, Calatayud con 169 y Zaragoza capital con 157 contagios por 100.000 habitantes.

Incidencia acumulada a 14 días en municipios de más de 10.000 habitantes / DATACOVID

A pesar de todo ello, de momento, parece que el sector de la hostelería puede estar moderadamente tranquilo. Según ha confirmado el departamento de Sanidad, Aragón no se plantea "por ahora" cerrar el interior de los bares. La consejera Repollés ya recordaba además que Aragón, en este sentido, lleva tiempo siguiendo su propio criterio y que solo ha contemplado el cierre del interior de los bares en su totalidad en el nivel 3 de alerta agravada. Aragón está ahora en nivel 3, pero no agravado. Repollés afirma que el acuerdo aprobado por el gobierno central es solo "una recomendación, no es de obligado cumplimiento".

"Aragón ya tiene su propio criterio con la ley aprobada en las Cortes en el mes de noviembre. El cierre del interior de los bares lo hemos establecido ligado a unas incidencias que no son las mismas que recomienda el Ministerio. Seguiremos trabajando con la norma, tal y como la tenemos publicada", asegura Repollés.

Lo que todavía no han confirmado es qué pasará con los horarios en hosteleria y comercio no esencial de cara a la Semana Santa.





