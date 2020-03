¿Puede tu mascota tener o transmitir el coronavirus?

El coronavirus genera muchas dudas. Estamos ante una situación totalmente inédita en todos los ámbitos. Y a todos nos surgen preguntas para que las no tenemos respuesta. Una de ellas es si nuestro perro, gato, canario o cualquier otra mascota puede tener la enfermedad y transmitirla. Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. Así nos lo asegura Luis Javier Yus, gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza: “No hay ninguna evidencia científica de que puedan padecer ni transmitir esta cepa del virus”.

Por ello, “es absurdo hacerles un test para saber si están enfermos de coronavirus”, resalta. Tampoco tiene ningún sentido ponerles una mascarilla porque “solo vamos a conseguir que se estresen”, resalta Yus.

Eso no significa que no tengamos que tener ninguna precaución con los animales. En cualquier circunstancia, es recomendable lavarse las manos, especialmente si se convive con mascotas. Pero si has dado positivo en coronavirus, debes extremar las precauciones antes de entregar el animal a otro cuidador. “Hemos podido dejar el virus en las correas, los collares o los cuencos de comida y bebida del animal”, explica este experto. Por ello, si alguien se va a hacer cargo de nuestros pequeños amigos, “lo mejor es que compre todo nuevo y, si no es posible, hay que desinfectar los utensilios previamente, por ejemplo, con agua y lejía”, insiste.

Si no hemos podido dejar a nuestra mascota con nadie y el animal tiene que acudir al veterinario por una urgencia, “lo mejor es llamar previamente y explicar claramente la situación”, explica Yus. “Tendrá que ser alguien sano quien traiga al animal y siempre fuera de horas de consulta, cuando no haya gente en la sala de espera”, puntualiza.

Y dado que nosotros sí podemos enfermar y trasmitir el virus, “hay que guardar las distancias de seguridad, también con los animales, no dejar que nos chupen y evitar tocarles”. Ellos no transmiten el coronavirus como tal, pero hay que recordar que el COVID-19 se queda en las superficies. Y eso incluye también a nuestros amigos peludos.

Síguenos en Twitter y Facebook