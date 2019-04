El PSOE se reivindica como solución a los problemas de España y no como mal menor frente a la derecha y a VOX

El secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, entiende las dos citas electorales (la de las Generales del 28 de abril; y las autonómicas y municipales del 26 de mayo) como un único proceso. Apuesta por recomponer el contrato político y social en torno a la constitución y los Pactos de la Moncloa. Y pide el voto por méritos propios: “No vamos a decir a nadie que nos vote porque Vox o porque las tres derechas dan mucho miedo, no vamos a agitar la bandera del pánico”.

Lambán insiste en que quiere que la ciudadanía vote al PSOE “no como mal menor sino como la fuerza política comprometida con España desde hace 140 años que puede sacar a España del atolladero con propuestas concretas y con la legitimidad que nos da el hecho que, donde gobernamos, lo que prometemos lo hacemos, salvo imponderables fuera de nuestro alcance y voluntad”.

El PSOE ha presentado hoy el documento “Juntos por Aragón”, que contiene 17 propuestas que los socialistas aragoneses se comprometen a defender en Madrid. Entre ellas figura la defensa de la Autonomía local, la adecuación de la normativa estatal a las pequeñas administraciones y la apuesta por una reforma de la financiación atonómica. Posición destacada ocupa también la oposición rotunda al trasvase del Ebro y la defensa de la reserva hídrica, así como la limpieza del río Ebro, las obras de regulación y regadíos, una PAC más justa y eficaz o la reversión de los saltos hidroeléctricos.

En materia de infraestructuras, aparece la mejora en las comunicaciones, mención expresa a la N232; la reapertura del Canfranc; o el corredor Cantábrico Mediterráneo. El reto frente a la despoblación también está incluido en este documento, que recoge la defensa del autogobierno y el Estatuto de Autonomía; así como de la cultura y el patrimonio. El texto apuesta por la inversión en las personas y por la política social. Y recoge también la defensa del carbón y la transición energética justa.

Contra la ministra Ribera

En este asunto, por cierto, el de la transición justa, el PSOE aragonés no comparte las palabras de la ministra de Transición ecológica, la también socialista Teresa Ribera. Ayer en una entrevista a El Periódico, decía que es absurso pedir a Endesa que funcione a pérdidas, que recoloque a los trabajadores de las subcontratas, que pague el agua de los regantes mientras y que, a la vez, se le nieguen derechos y se le insulte. El secretario de organización del PSOE, Darío Villagrasa, asegura que están “por la polítca real y no por las opiniones particulares”. “No solo no las compartimos, de hecho las combatimos”, insiste.

Además, ha recordado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del PSOE en las elecciones generales del próximo 28 de abril, “se comprometió durante su alocución en el mitin realizado en Zaragoza hace unos días a una transición justa en las cuencas mineras”. La apuesta del PSOE aragonés es que el carbón forme parte del mix energético, con un 7,5% del global.

