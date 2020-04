El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha reclamado al consejero municipal de Participación, Javier Rodrigo, que, en la mayor brevedad posible, convoque el Consejo de la Ciudad, para conocer de primera mano las preocupaciones de asociaciones, entidades del tercer sector, sindicatos y partidos políticos y que estos puedan trasladar todas sus propuestas para afrontar la crisis de la Covid-19.

"Tanto el Consejo de la Ciudad como los consejos sectoriales podrían servir de transmisores de propuestas al Observatorio Municipal del Impacto Económico y Social", ha expuesto el concejal del PSOE, Ignacio Magaña.

El socialista ha considerado que se trata de un instrumento "necesario" y que serviría para analizar las medidas que deben aprobarse para hacer frente a los "graves efectos económicos y sociales de la pandemia".

Magaña y la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, han mantenido estos días reuniones con representantes de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión Cesaraugusta y tienen previstos encuentros esta semana con vocales socialistas en las juntas de distrito, así como con entidades vecinales de los diferentes barrios.

PLENOS VIRTUALES

Además, los concejales socialistas han iniciado 'plenos virtuales' en los distritos donde son presidentes, ha señalado el PSOE en una nota de prensa. "La portavoz socialista ya solicitó al alcalde a mediados de marzo la convocatoria de una reunión con los presidentes de distrito. Hay que ir pensando en cómo se afronta el día después. No entendemos que el Gobierno no use los instrumentos de participación que existen para conocer la actual situación, trasladar medidas y fomentar la transparencia, el diálogo y la comunicación", ha insistido Magaña.

En ese sentido, el grupo municipal socialista ha mostrado su preocupación por la situación económica de muchas entidades vecinales y ciudadanas de la capital aragonesa, que han tenido que suspender su actividad durante el estado de alarma y, por lo tanto, han visto interrumpida una de sus principales fuentes de ingresos y financiación.

Ante su "delicada" situación económica, algunas, incluso, han tenido que recurrir a tramitar Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), han alertado desde el PSOE. "En el tejido social no sobra ninguna entidad y se debería hacer un esfuerzo para que ninguna de las asociaciones se quede por el camino", ha insistido el concejal socialista.

