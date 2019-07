El PSOE propone 70 medidas progresistas para negociar con Podemos la investidura de Lambán

PSOE y Podemos retoman hoy las negociaciones para investir a Javier Lambán como presidente de Aragón después de que ayer los socialistas pusieran sobre la mesa una batería de 70 medidas progresistas. Los socialistas piden a la formación morada que no antepongan la estructura de gobierno y los cargos a los programas. Y ante el riesgo de bloqueo, les invitan a trabajar "a marchas forzadas, mañana, tarde y noche", tal como indicó el secretario de organización de la formación, Darío Villagrasa.

Entre las medidas que plantea el PSOE figura más inversión en escuelas públicas, con un plan de infraestructuras, e incrementar el número y la cuantía de las becas. Recoge explícitiamente que se garantice el accseo y la cobertura universal de la sanidad, sin copagos y finalizar los hospitales de Teruel y Alcañiz. En materia económica, aparece el fomento de la economía social y un plan de empleo especial para sectores vulnerables. Se apuesta de forma indiscutible por las energías renovables y limpias y se recoge la revisión y la reforma del ICA (el Impuesto de Contaminación de las Aguas). Además, se apuesta por la agroindustria, el Canfranc y el Corredor Mediterráneo. El documento recoge la lucha contra la despoblación y también contra la violencia de género, con más recursos.

Villagrasa insiste en la importancia de negociar programas, como se ha hecho con PAR, CHA e IU, "pero en nigun caso anteponiendo estructuras de gobierno, departamentales, nombres de personas, puestos o cargos". Hacerlo sería "empezar la casa por el tejado e incluso por las canaletas, porque no tiene ningún sentido". Asegura que el PSOE no está vetando a nadie. Pero recuerda que sin el PAR no sería posible ninguna opción de gobierno. Y apuesta por "compatibilizar de manera justa las limitaciones y aspiraciones de todos".

Sobre la propuesta fallida de Javier Lambán de reunirse con el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, asegura que le sorprende que "cuando un líder de un partido invita a otro a hablar y a dialogar se tome el como una injerencia o como un aspecto negativo". Villagrasa defiende el papel de Lambán porque "es un principio de la política el poder hablar e intercambiar opiniones para facilitar acuerdos".

