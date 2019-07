PSOE y CHA sellan su pacto de investidura, a expensas del acuerdo con Podemos

Javier Lambán está hoy un poco más cerca de volver a ser elegido presidente de Aragón. POSE y CHA han firmado esta mañana el acuerdo de investidura, aunque le sigue haciendo falta el apoyo de Podemos. Las negociaciones continúan y el líder socialista confía en que el pacto con los morados se cierre la semana que viene. De momento, hoy ha sellado el apoyo de los que han sido sus socios de Gobierno en estos 4 años. Pero todavía no se sabe si CHA volverá a estar en el Gobierno.

El acuerdo entre PSOE y CHA se compone de 50 medidas. Un primer bloque se centra en el autogobierno, exigiendo relaciones bilaterales con el Estado, un nuevo sistema de financiación autonómica y la defensa de las lenguas y los derechos históricos. En Derechos Sociales, la lucha contra la despoblación, una renta social básica, acabar los hospitales pendientes o una ley de vivienda. Y en Economía, la defensa de un modelo que prime la justicia social y la transición ecológica. Todo ello, dice Lambán, cuenta "con el visto bueno del PAR".

El documento dice que solo se autoricen e impulsen los proyectos sostenibles, lo que podría entrar en fricción con la ampliación de las estaciones de esquí, que aparece el pacto entre el PSOE y el PAR. José Luis Soro, presidente de CHA, dice que las discrepancias con el PSOE "son las mismas que hace 4 años", pero admite que "no es el momento de abrazarse al tarro de las esencias ideológicas".

El pacto incluye el impulso al Canfranc y el Corredor Cantábrico Mediterráneo, soluciones para las cuencas mineras, revisar el ICA y medidas contra la violencia machista o la brecha salarial.

La estructura de Gobierno, en el aire

PSOE y CHA insisten en que el acuerdo se ha centrado en las medidas programáticas y que ahora no toca hablar de la estructura del Gobierno. Un claro mensaje a Podemos, cuyo apoyo es imprescindible para que la investidura salga adelante. El presidente en funciones dice que las conversaciones con la formación morada son "fluidas" y asegura que existe "buena voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo". De hecho, confía en que pueda cerrarse "la semana que viene por imperativo temporal". Lambán asegura que "frente a algunas concepciones basadas más en la pura apetencia de poder, el puro deseo de monopolizar el poder, la estabildiad políica se basa en la idea de para qué se quiere un gobierno"

Con IU, las conversaciones están muy avanzadas y, aunque su voto no es imprescindible, Lambán asegura que es "muy importante políticamente". Desde CHA, apelan "a la responsabilidad de todos". Soro asegura que "no hay atajos", que "hoy toca hablar de objetivos del Gobierno y no de su estructura". Pero deja claro que su intención es que CHA repita en el Ejecutivo, aunque "no imponiéndolo como condición", porque el voto favorable para la investidura ya está garantizado. "Pero después de ese día, hablaremos", advierte.

A Lambán se le ha preguntado de todas las maneras posibles sobre quién podría, o no, estar en ese gobierno, si encaja CHA, si el PAR aceptaría a Podemos... Y en todo ha dicho que no iba "a salirse del papel" y que "hoy no toca hablar de Gobierno". Eso sí, asegura que el encaje entre fuerzas políticas dispares es "bastante más sencillo que el encaje de bolillos".

