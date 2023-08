El PSOE acusa a Azcón de "desidia" y "falta de autonomía" para conformar el nuevo Gobierno de Aragón

Quedan 20 días. Menos de tres semanas para que se alcance la fecha tope para la investidura de Jorge Azcón como próximo presidente de Aragón. Y no hay novedades en las negociaciones. Las cuentas para que el PP logre la investidura en una primera votación por mayoría absoluta solo le salen con VOX con el que sumaría 35 escaños. La todavía portavoz del gobierno en funciones, la socialista Mayte Pérez, le ha pedido a Azcón que acelere las negociaciones y no se empeñe, dice, en gobernar en solitario.

"Insiste el señor Azcón en hacer un gobierno en solitario. Claro, eso es ideal. Pero para eso te tienen que dar los números. Para gobernar en solitario necesitas 34 diputados y el PP tiene 28. No sé si vive en una realidad paralela", afirma Pérez.

Lo cierto es que haciendo cuentas, el PP sí podría gobernar en solitario con el “sí” del PAR (que no pide entrar en gobierno) y las abstenciones de Aragon Existe y VOX, aunque los de Abascal ya han dicho que no darán su apoyo a cambio de nada. Así que lo más probable sigue siendo un gobierno PP - VOX.

LAS ACUSIONES DEL PSOE

Falta de ganas, incapacidad para negociar o carecer de autonomia son algunos de los motivos que argumentan desde el PSOE para explicar la lentitud en la formación del nuevo Gobierno de Aragón. Después de las elecciones del 28 de mayo solo quedan tres autonomías sin gobierno: Navarra, Aragón y Murcia.

En estas dos últimas PP y VOX deben llegar a acuerdos. Todo ello con el horizonte de la conformación de las cortes generales el próximo día 17. Por eso, los socialistas creen que Aragon está siendo moneda de cambio en otras negociaciones: "Igual es que PP y VOX en Aragón no pueden decidir y están teledirigidos por sus partidos a nivel nacional. Parece que como las negociaciones las hacen en Madrid todo está sujeto a este pack a nivel nacional entre PP y VOX donde no solo está Aragón en juego, sino también la región de Murcia".

LA REACCIÓN DE VOX

Aunque el PSOE ha acusado a Azcón de parálisis y desidia, los populares no entran al trapo y afirman que no harán declaraciones al respecto. ¿Y desde VOX? ¿Qué tienen que decir? Su vicepresidente de acción politica, Jorge Buxade, sí reconoce que la negociación en Aragon se está viendo afectada por bloqueos en Génova. Lo ha dicho hoy en una entrevista en TVE: "Ojalá pudiésemos ya anunciar la conformación del Gobierno de Aragón. La situación actual viene dada porque en Génova hay desconcierto y hay líderes del PP que no están ayudando a la conformación de ese gobierno".

Aquí en Aragón, VOX ha asegurado a COPE que lo discreto es lo más eficaz y que aunque lo deseable es que la investidura se produzca cuanto antes, todavía se está a tiempo.

Parece díficil que la investidura de Azcón se produzca la semana que viene con las Fiestas de San Lorenzo de por medio o incluso, la siguiente semana con el puente de agosto y la conformación del Congreso. Hay margen hasta el 23 de agosto.

