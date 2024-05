El PSOE abre expediente a Lambán por no asistir a la votación del veto a la Ley de Amnistía

Decir lo que piensas en política y actuar en consecuencia, suele pasar factura, sobre todo si eres un cargo destacado y lo que dices y lo que haces va a en contra de las directrices de tu partido o le puede llegar a perjudicar en algo.

Eso es lo que le ha ocurrido al secretario general del PSOE en Aragón y senador autonómico, Javier Lambán, que ayer no acudió ayer a la cámara alta para no tener que posicionarse en la votación del veto que el PP había presentado contra la Ley de Amnistía.

Pues esta decisión le ha llevado al PSOE a abrir un expediente disciplinario al ex presidente aragonés por ausentarse ayer, como el propio Lambán ha reconocido en una carta, para no verse obligado a seguir la disciplina de voto de su partido, apoyando una ley con la que no está de acuerdo.

Lambán no quiso actuar en contra de lo que piensa y directamente decidió no ir a votar al Senado. Tampoco hubiera servido de mucho su voto teniendo en cuenta la mayoría absoluta que el PP tiene en la cámara alta, pero a sus compañeros de partido, su gesto no les ha sentado nada bien.

Espadas anuncia que Lambán será expedientado

En declaraciones a RNE, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, aseguraba esta mañana que actuarán en función de lo que marcan los estatutos del partido y que de momento no se sabe, si Lambán será sancionado. Una sanción que podr´çia ascender a 600 euros. “Ahora hay un proceso en el que se abre un expediente y se le pide las explicaciones o las razones formalmente por las que él no ejerció su derecho al voto y efectivamente pues se seguirá ese proceso que estatutariamente está previsto”.

Espadas cree que Lamban se siente incómodo con el PSOE más si cabe, cuando su posición no es compartida por el resto del grupo. “Yo entiendo que la incomodidad realmente la tiene el señor Lambán con nosotros, con el resto de sus compañeros y con su partido, porque efectivamente sabe que su posición no es una posición que compartan el resto de los compañeros en el grupo”.