Los presupuestos de 2023 superan el debate de totalidad en las Cortes

El presupuesto de Aragón para 2023 ha superado este viernes el primer gran trámite parlamentario: el debate a la totalidad. PP y VOX son los únicos que han votado en contra. El cuatripartito, lógicamente, lo ha apoyado. Y Ciudadanos e IU han optado, por ahora, por la abstención.

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, volvía a exponer las cifras globales. 8250 millones de euros, el más alto de la historia, un 10,82% más que este año. 6.900 corresponden al techo de gasto y el resto, casi 1.350, son gasto financiero, que baja un 4%. Un tercio de las cuentas se va en gastos de personal.

PP y Vox han rechazado los números presentados por Pérez Anadón. Tampoco les convence la reforma fiscal. Vox pide que se acompañe de menos gasto improductivo e ideológico. El PP acusa al Gobierno de sablear a los aragoneses y apuesta por rebajar todos los tramos del IRPF. Algo que la DGA no piensa valorar. CS se ha abstenido y anuncia que presentará enmiendas sustanciales, especialmente en fiscalidad. Por cierto que la formación naranja e IU coindicen en que la reforma fiscal no es progresiva porque no es escalonada.

Pérez Anadón ha cerrado el turno agradeciendo el apoyo del cuatripartito. Se abre ahora el plazo de enmiendas, hasta el 13 de noviembre. La aprobación definitiva será en el pleno del 29 de diciembre.

