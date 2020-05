Prisión para el Guardia Civil que apuñaló a un compañero en Huesca

El titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza, por un presunto delito de tentativa de homicidio, de un hombre que apuñaló a otro, dos guardias civiles fuera de servicio, en las inmediaciones del bloque de edificios de la capital oscense en el que ambos residen. Fuentes judiciales han confirmado a Efe el ingreso en prisión del presunto agresor y la puesta en libertad sin cargos de otros dos vecinos de un edificio contiguo que fueron detenidos este lunes por los responsables de la investigación ante su posible participación en los hechos como posibles inductores.

La agresión se produjo la tarde del sábado pasado ante el edificio de la víctima y del agresor, en el número 67 de la avenida Martínez de Velasco. Según el atestado policial, el agresor, de 49 años, se abalanzó por sorpresa sobre su víctima, de 51, y le infligió una cuchillada en la espalda, a la que siguieron otras trece en el cuello y otras partes del cuerpo.

En la agresión resultó herida de carácter leve la hija del guardia agredido, de 16 años, que sufrió cortes al tratar de proteger a su padre de la agresión. El herido fue trasladado al Hospital San Jorge de Huesca, donde fue intervenido de urgencia y en cuya UCI permanece ingresado, estable dentro de la gravedad.

Las fuentes citadas han explicado que el presunto agresor, representado por la letrada Arantxa Guarga, ha asegurado que no recuerda la agresión infligida a su vecino, aunque ha admitido la existencia de "problemas vecinales" entre ambos desde meses antes. En concreto, han añadido estas fuentes, ha afirmado que no recuerda nada a partir de las 20.00 horas de la jornada del sábado, y ha añadido que no creía ser capaz de llevar a cabo la agresión ni ser el autor de la misma.

El propio juez, antes de iniciar la toma de declaración, ha ordenado que dos forenses judiciales analizaran el estado mental del detenido, aunque su informe está pendiente de ser aportado a la causa. Por su parte, los jóvenes detenidos, ocupantes de una vivienda contigua a la del agente agredido, uno de ellos representado por el abogado José María Oliván, han asegurado que no conocían al presunto agresor, aunque han admitido la existencia de un conflicto de convivencia con el agredido y su mujer por problemas de ruidos y música alta. El juez ha descartado la existencia de pruebas para imputar un delito de inducción a la agresión a los dos jóvenes y ha ordenado su puesta en libertad.

