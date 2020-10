Primer día de nivel 3 de alerta en Aragón: así lo viven los comercios

Aragón esta desde este lunes en el nivel 3 de alerta ante el coronavirus. Eso implica importantes restricciones de aforos que afectan especialmente a los comercios. Todos, excepto los de alimentación, se quedan al 25% de su aforo. Por ello, este lunes se ha empezado a ver menos gente en las tiendas de pleno centro de Zaragoza.

Los comerciantes, especialmente los que tienen pequeños establecimientos, no pueden hacer previsión de cuánto tiempo podrán seguir abiertos. Muchos han optado por cerrar y los que abren no saben qué pasará mañana.

"Seguimos con las medidas que ya teníamos pero esto afecta a todos los niveles. La gente tiene miedo desde hace mucho tiempo y eso se refleja en menos afluencia de clientes. No podemos hacer ninguna previsión. Vamos día a día", nos cuenta Eva que tiene una floristeria en la Avenida Goya de Zaragoza.

Comercios con la persiana bajada en el primer día de nivel 3 de alerta en Aragón / ANNA ABAD

También Montse, florista, ve con preocupación la evolución de este sector y el panorama sanitario. "No cerramos pero eso no quiere decir que la situación no nos afecte, al contrario. Hay que seguir pagando nóminas, gastos, materíal y en cambio, las ventas bajan .Esto es una cadena, si el negocio de al lado cierra a nosotros también nos va mal. Hay que tirar del carro entre todos", asegura Montse.

Algo que se ha notado en todos los sectores, por ejemplo, en las peluquerias donde extreman las medidas sanitarias ante el miedo que se despierta entre los clientes. "Se nota mucho que los clienes han bajado. La gente se lo está tomando cada vez más en serio. Habíamos mejorado, pero ahora estamos volviendo a lo mismo de antes", afirma Miriam, peluquera.

COMERCIOS DE ALIMENTACIÓN AL 50%

Los comercios de alimentación pueden mantener el 50% de su aforo, pero las pequeñas tiendas deben adaptarse a la nueva situación para que abrir sea rentable. El comercio online o los pedidos a domicilio pueden salvar sus negocio. "tengo que cambiar las cosas que hago para adecuarme a la nueva situación. Las reuniones no pueden ser de muchas personas y yo hacía tartas grandes, tendré que adaptarme a formatos más pequeños o hacer desayunos a domicilio", nos cuenta Andrea que tiene una pastelería en pleno centro de Zaragoza.

El pequeño comercio no soporta la crisis en Aragón / ANNA ABAD

Quienes no decaen en sus ventas son las farmacias. Eso sí, entre sus clientes notan cada vez más preguntas y preocupación. "Seguimos trabajando igual, aunque haya menos gente por la calle. Sí sale el tema de la situación sanitaria con los clientes, siempre hablamos de lo mismo. Los que siempre se han cuidado, se siguen cuidando", afirma Fernando, farmacéutico.

Para los grandes centros comerciales el aforo también se queda al 25% con prohibición de uso de las zonas comunes como áreas de descanso o parques infantiles.

Síguenos en Twitter y Facebook