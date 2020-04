MIguel Borra:"muchos sanitarios trabajan sin protección frente al coronavirus"

En España hay más de 16.000 profesionales sanitarios contagiados por coronavirus, el 16% del total de positivos, un porcentaje que duplica al de Italia. Y todavía hoy, muchos siguen trabajando sin equipos de protección adecuados. El sindicato CSIF, mayoritario entre los trabajadores públicos, responsabiliza al Gobierno por haber actuado “tarde y mal”. Su presidente nacional, Miguel Borra, ha participado hoy por streaming en el foro ADEA (Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón) y ha sido tajante al afirmar que se ignoraron las señales de alarma.

“El Gobierno ha sido lento y ha tomado decisiones como mínimo cuestionables desde el punto de vista técnico”, denuncia. Así, ha detallado que el estado de alarma se decretó 43 días después de que la OMS declarara la emergencia sanitaria y ha explicado que España “no hizo caso” a los llamamientos del organismo sanitario ni la Unión Europea de hacer “acopio de material sanitario en los primeros momentos de expansión del coronavirus”.

Borra recalca que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “consideró que no era necesario adquirir material para garantizar que los trabajadores sanitarios estuvieran protegidos, se jactó de tener suficientes suministros y no actuó hasta pasado un mes”. Asimismo lamenta que el Gobierno central no se decidiera a comprar mascarillas y guantes a gran escala en el mercado chino hasta después de declarar el estado de alarma, el 14 de marzo. “Tenemos una crisis de abastecimiento total y absoluta de equipos de protección y el mercado ahora ya está colapsado”, denuncia.

En estos momentos, 20 días después de esa declaración del estado de alarma, “hay profesionales sanitarios que están trabajando en muchos centros sin los preceptivos equipos de protección”. Y no solo eso, porque según Borra, “se están viendo obligados a esterilizar material no reutilizable, por lo que pierde sus propiedades”. “Siguen faltando guantes, batas y mascarillas, algunas las usamos para varios turnos e incluso para varios días”, detalla.

Desde CSIF, recuerdan además que los 550 millones de mascarillas y 11 millones de guantes que se han comprado llegarán “entre abril y junio”. Mientras, Borra explica que existe “un elevadísimo grado de transmisión entre profesionales, pacientes y familias”. “Tenemos cientos de testimonios de sanitarios que vuelven con miedo a sus casas porque temen contagiar a los suyos”, lamenta. Asegura que el sistema “se está tensionando hasta límites extremos” y que “muchos profesionales necesitarán asistencia psicológica”.

Por otra parte, alerta de las consecuencias que tendrán las enfermedades convencionales “que ahora no se están tratando porque la gente no va a los hospitales por miedo a contagiarse”. Y pone como ejemplo los casos de microinfarto.

Además, denuncia que la falta de equipos de protección afecta también a otros colectivos declarados esenciales, como Correos, Policía, Guardia Civil o funcionarios de prisiones, a los que CSIF reclama que se declare como “personal de riesgo”.

