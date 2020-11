La presencialidad total en los institutos será posible en pocas semanas

La presencialidad total a los institutos regresará en las próximas semanas si no empeoran las cifras de contagios. Actualmente son los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, además de los de primero de Bachillerato, los que no tienen todas sus clases presenciales. Algo que, anuncia el presidente Lambán, va a cambiar muy pronto. "Los pronósticos de los agoreros no se ha cumplido y el curso se está desarrollando con una normalidad bastante aceptable. Si no se tuercen los datos, en las próximas semanas nos acercaremos a la presencialidad totalidad en ESO y Bachiller", afirma Lambán. Una medida que también se aplicará a la FP:

Este anuncio los ha realizado el presidente Lambán en su visita al Colegio San Jorge de Valdespartera donde el mes que viene se va a licitar un nuevo edificio de educación secundaria por valor de 5 millones de euros y que estará en marcha en el curso 2021 – 2022. El gobierno autonomico tiene previsto invertir el año que viene 40 millones de euros en infraestructuras educativas.

EDUCACIÓN CONCERTADA

Las próximas obras del departamento de Educación supondrán un impulso a la escuela pública que dice Lambán, no está reñido con la convivencia con la escuela concertada a pesar de las muchas quejas de estos colegios ante la nueva Ley Celaá. Lambán considera que la nueva ley educativa del gobierno central puede aplicarse en Aragón sin problemas porque no entra el conflicto con el pacto por la educación de nuestra comunidad.

Sin embargo, no todos los socios de gobierno de Lambán están de acuerdo con esto. Desde el Partido Aragones, el senador Sánchez de Garnica ha pedido la paralización de la Ley Celaá en el Senado con el fin de poder buscar más consenso antes de su aprobación definitiva.

