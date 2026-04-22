¿Estamos preparados para un gran accidente ferroviario? Así se ensaya la respuesta ante una tragedia mayor que la de Adamuz

El Gobierno de Aragón, en colaboración con Adif y la compañía OUIGO España, ha llevado a cabo un simulacro de accidente ferroviario en la Estación Delicias. El ejercicio ha permitido evaluar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos organismos y equipos intervinientes ante una hipotética emergencia con múltiples víctimas. En total, más de 350 efectivos han participado en este dispositivo, bajo la coordinación del servicio de Seguridad y Protección Civil.

DGA Imagen del simulacro que se ha realizado esta mañana en la Estación de Delicias.

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS

En el simulacro se ha puesto en práctica por primera vez el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI), un protocolo elaborado por Protección Civil para la gestión de emergencias con numerosas víctimas y en el que se ha estado trabajando durante el último año.

En su elaboración han participado activamente los distintos organismos que intervienen en este tipo de incidentes; desde los servicios habituales de emergencias, bomberos y sanitarios, hasta los organismos propios de la actuación médico-forense y policía judicial y científica (Instituto de Medicina Legal de Aragón, Guardia Civil y Policía Nacional).

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Este procedimiento se activará siempre integrado en un plan Protección Civil y establece la organización específica y coordinación de todos los agentes que intervienen en una emergencia con múltiples víctimas.

Entre otras cuestiones, regula los aspectos relacionados con la atención sanitaria y psicosocial a víctimas y familiares y establece cauces de comunicación y gestión de información entre Protección Civil, Delegación del Gobierno de España, el Instituto de Medicina Legal de Aragón, la autoridad judicial y las operadoras ferroviarias, implicadas.

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Además de probar la integración de la parte judicial y forense con los servicios de emergencias, en el simulacro también se ha puesto a prueba el funcionamiento de los procedimientos de emergencias de Adif y de la empresa ferroviaria OUIGO España, los sistemas de aviso de la emergencia y los mecanismos de respuesta ante la misma de todos los grupos intervinientes.

DGA Imagen del simulacro que se ha realizado esta mañana en la Estación de Delicias.

También se ha prestado especial atención a la comunicación desde diferentes puntos de vista: desde la gestión de datos en el Centro de Información y en los diferentes Centros de Atención a Familiares a la transmisión de información a los medios de comunicación.

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El Director General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha subrayado la importancia de la coordinación de las organizaciones e instituciones que han participado en el simulacro de accidente ferroviario practicado en la Estación Delicias. En este sentido, ha recalcado que “la coordinación ha funcionado muy bien, y hay que tener en cuenta la complejidad que tiene este tipo de simulacros.

No solo actúan todos los grupos operativos habituales en las emergencias, tenemos un elemento diferencial que nos marca la diferencia y la complejidad del simulacro como son los fallecidos a través de la Policía Judicial, el Instituto de Medicina Legal Aragón y toda la autoridad judicial que interviene en estos casos”.

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Miguel Ángel Clavero ha precisado que el simulacro en la Estación de Delicias entra dentro de la programación “que hacemos para formar a nuestro propio operativos y, en este caso, para tener muy claro la puesta en marcha del procedimiento de múltiples víctimas que hemos elaborado a lo largo del último año en el Gobierno de Aragón. Para ello hemos elegido un accidente ferroviario con múltiples víctimas para probar ese flujo de víctimas y cómo actuamos con ellas y con los familiares para que también se produzca el reencuentro”.

DGA Imagen del simulacro que se ha realizado esta mañana en la Estación de Delicias.

Se ha simulado el accidente de un tren de alta velocidad de la compañía OUIGO con 65 pasajeros de la línea Madrid-Barcelona que ha descarrilado a su paso por la estación de Delicias de Zaragoza. Como consecuencia del accidente, se ha interrumpido la circulación en la línea. El balance de afectados, a la finalización del simulacro, ha sido de 30 heridos trasladados a centros hospitalarios y varios fallecidos en proceso de identificación.

DGA Imagen del simulacro realizado en la estación de Delicias en Zaragoza.

PLAN DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES

La compañía ha activado de forma inmediata su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus familiares (PAVAFF) y ha puesto un teléfono gratuito 900 a disposición de los familiares de las víctimas. También ha establecido tres centros de atención a familiares en las estaciones de Zaragoza, Madrid Atocha y Barcelona Sants. Por su parte, Adif ha verificado el funcionamiento de los protocolos de su Plan de Autoprotección y ha testado la correcta coordinación con los servicios implicados en un accidente de estas características.

DGA Imagen del simulacro que se ha realizado esta mañana en la Estación de Delicias.

Una vez notificada la emergencia al 112 Aragón, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en nivel 2 de emergencia y, con él, el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI).

DGA Reunión de coordinación de todas las administraciones.

COORDINACIÓN PERFECTA DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

En el simulacro se ha puesto en práctica la coordinación de los diferentes servicios operativos y aspectos como los procesos de filiación de víctimas, el triaje, el traslado a centros hospitalarios, la atención a los familiares, el apoyo psicológico, la custodia de pertenencias de las víctimas, la identificación de cadáveres, o la información a los medios de comunicación.

DGA Miguel Ángel Clavero de la DGA y Fernando Beltrán de la Delegación del Gobierno.

El simulacro ha contado tanto con observadores de Protección Civil, Adif y Ouigo, como externos de otras entidades, de modo que puedan hacer valoraciones del desarrollo de todos los procesos e identificar aspectos de mejora.

Esta actuación refleja el compromiso todos los implicados con la colaboración y coordinación entre todas las entidades para practicar los distintos protocolos antes situaciones de emergencia.