El precio de los abonos del transporte público no subirá al año que viene. Así lo ha anunciado la consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca. Sí que subirá el precio del billete y de las tarjetas. La consejera no ha dado cifras, pero sí ha dicho que el incremento nunca superará al IPC.

Chueca ha hecho hincapié en que el compromiso del Gobierno PP-Cs es subir el precio el mínimo posible para mantener el equilibrio de la subvención municipal, que en estos momentos es del 50% del coste del servicio. “No vamos a subir el precio estrepitosamente. Simplemente el mÍnimo posible para garantizar la sostenibilidad. Y como techo máximo será el IPC”, ha indicado la consejera.

En cuanto a la congelación del precio de los abonos, Chueca ha explicado que el objetivo es “fidelizar al usuario del transporte público” e “incentivar que la gente se abone y no tengan un coste mayor”.

Por cierto, que los usuarios de las tarjetas Lazo emitidas antes de junio de 2019 deberán comprobar su caducidad y actualizarla. El trámite, sin coste, deberá realizarse antes de 31 de diciembre; y no supondrá, en ningún caso, la pérdida del saldo disponible.

La caducidad de la tarjeta se puede averiguar o bien escaneando el código QR o a través del número de teléfono 976 370 114. Si la tarjeta caduca el 31 de diciembre de 2019 será necesario prorrogar su validez para que siga activa después de esa fecha. Los usuarios podrán realizar la validación recargando la tarjeta, en los puntos habituales, antes de que termine el año.

Taxis adaptados

Un 7% de las rampas de acceso de los autobuses no funciona. Una cifra que hace unos meses era del 15% y que se ha ido reduciendo progresivamente. Aún así la consejera Natalia Chueca ha dicho que trabajan con AVANZA para que ninguna presente problemas. "Estoy insistiendo a la empresa para que ponga los medios. No es de recibo, ni es un servicio para la ciudad, que tenga que bajarse el conductor y hacer que la rampa sea manual. No es agradable ni para el usuario ni para el conductor".

Chueca, por cierto, ha anunciado en esta comisión que han incrementado la partida para el taxi adaptado. "El usuario está pagando el mismo precio que un billete de autobús, con el servicio puerta a puerta y con una comodidad absoluta", ha explicado la consejera. Por eso, "vamos a incrementar la dotación, porque cada vez es más demandado por los usuarios, que lo ven más cómodo que el servicio en autobús".

