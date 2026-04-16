El PP se queda solo en su gestión del Parque de Atracciones y la oposición exige responsabilidades

La tensión política en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza ha escalado. Los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Zaragoza en Común) han exigido de forma unánime responsabilidades políticas al gobierno municipal por la actual parálisis de la instalación, que permanece cerrada al público general por primera vez en 50 años con 81 trabajadores en un ERTE. En estos momentos, su apertura se limita a los compromisos ya adquiridos, especialmente las comuniones.

La polémica se centra en el retraso de la entrega a la nueva concesionaria y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto. Durante una tensa comisión en el Ayuntamiento de Zaragoza, los portavoces de la oposición han calificado la gestión de “fracaso estrepitoso” (Horacio Royo, PSOE) y de “debacle” y “chapuza absoluta” (Suso Domínguez, ZEC). Los grupos critican lo que consideran una gestión deficiente y falta de transparencia por parte del equipo de gobierno, liderado en esta área por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén.

Exigencia de paralizar 5 millones de euros

Una de las reclamaciones más firmes de la oposición, verbalizada por Eva Torres (Vox) y Suso Domínguez (ZEC), es la inmediata paralización de cualquier inversión pública en el entorno del parque. Se refieren a una partida prevista de 5,1 millones de euros que, a su juicio, no debe gastarse hasta que el futuro de la concesión esté plenamente aclarado. “No se debe de invertir dinero público en el entorno del parque de atracciones hasta que este proyecto no esté claro”, ha insistido Torres, quien ha dejado claro que no contarán con el apoyo de su grupo, socio habitual del equipo de Gobierno.

No se debe de invertir dinero público en el entorno del parque de atracciones hasta que este proyecto no esté claro" Eva Torres Portavoz de Vox

Por su parte, el portavoz socialista, Horacio Royo, ha defendido que el Ayuntamiento debería haber actuado de otra forma. A su entender, lo correcto habría sido “obligar a Moncayo Leisure a recepcionar las instalaciones, que abriese y que subrogase la plantilla”. Royo acusa al gobierno de tomar partido en un conflicto entre socios privados y exige responsabilidades políticas, concretamente la dimisión del director de proyectos estratégicos, José María Ruiz de Temiño. "Si él no lo hace, tendrá que hacerlo usted", le ha espetado Royo a Lorén.

PARQUE ATRACCIONES ZARAGOZA Jurassic Car, una de las atracciones del Parque

El Gobierno defiende la solvencia del proyecto

Como respuesta, el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido la actuación del gobierno, asegurando que se ha ceñido rigurosamente al pliego de condiciones. Lorén ha aclarado que los problemas financieros no afectan a la nueva concesionaria, Moncayo Leisure, sino a uno de sus socios minoritarios, la empresa saliente Parque de Atracciones de Zaragoza SA, que se encuentra en concurso de acreedores.

La solvencia del actual concesionario no está en duda" Ángel Lorén Consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza

Lorén ha recalcado que “la solvencia del actual concesionario no está en duda” y que el retraso se debe a la “inseguridad jurídica” que la situación concursal genera para el socio mayoritario. También ha puesto en valor la exigencia del nuevo contrato, que obliga a una inversión de 17 millones de euros y un canon anual de 70.000 euros, defendiendo que es un pliego garantista.

Incertidumbre sobre los 81 trabajadores

La situación de los 81 empleados en ERTE es un punto central de preocupación. Mientras Lorén ha asegurado que la nueva concesionaria ha manifestado su voluntad de subrogar a gran parte de la plantilla, a la que considera un “gran equipo técnico”, la oposición recuerda que esta obligación no figura explícitamente en el pliego. Royo ha criticado al gobierno por “echar la culpa a los sindicatos” cuando no se blindó la subrogación en las bases del concurso.

Actualmente, el parque funciona bajo una orden de continuidad que permite una apertura parcial, aunque Lorén ha sido tajante al afirmar que “no se dará autorización a ninguna atracción que no cumpla los requisitos técnicos de seguridad”. El gobierno confía en que el nombramiento de un administrador concursal para el socio minoritario desatasque la situación, mientras la oposición mantiene su pulso exigiendo responsabilidades políticas y la congelación de las inversiones.