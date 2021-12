PP-Cs alcanzan un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de Zaragoza

El equipo de gobierno PP-Cs ha presentado un borrador de presupuestos que recoge 837.595.960 euros para 2022. Crece apenas un 1.6% respecto al de 2021. De total, 79 millones se destinarán a proyectos de inversión en la ciudad. El gobierno presenta las cuentas a un día de que termine el año gracias al acuerdo in extremis alcanzado con Vox, que garantiza los dos votos necesarios para que salgan adelante.

Las cuentas recogen obras demandadas como las escuelas infantiles de Parque Venecia o Arcosur, la plaza Salamero, la residencia universitaria de Pontoneros, Tenor Fleta, la cárcel de Torrero o el Centro de Mayores de Universidad. También hay 500.000 euros para la Avenida Cataluña. En total, 79 millones de euros en inversiones, un 8,5% más que en 2021.

“Queremos ser capaces en 2022 de invertir lo máximo posible en todos los barrios, y que los vecinos visibilicen esas obras históricas que llevaban años paradas por gobiernos anteriores”, ha indicado la consejera de Hacienda, María Navarro.

Se refuerza la partida de la Operación Asfalto, que se duplica y pasa a 4 millones de euros; hay 1.3 millones de euros para el 'cheque familia', para ayudas al pago de guarderías; y cae ligeramente la partida de personal, pero el gobierno destaca el esfuerzo en Policía Local, con la incorporación de 78 nuevos agentes y más medios. “La seguridad es una de nuestras apuestas fundamentales y que preocupa a la ciudadanía, y era una de las áreas donde las inversiones estaban abandonadas en los últimos años. Hay más de 4 millones de euros y crece casi un 9% respecto a 2021”, ha señalado la vicealcaldesa, Sara Fernández.

Vuelve a subir la partida de Acción Social, un 2%, con la cifra récord de 97 millones de euros; y también Servicios Públicos (que supera los 190 millones de euros), en parte para hacer frente al agujero en el transporte público que deja la pandemia. Las cuentas, dice Navarro, son responsables y están saneadas. “Es un presupuesto que, por primera vez en tres años consecutivos, no va a tener que acudir al Fondo de Impulso para pagar sentencias judiciales e intereses del pasado”, ha asegurado Navarro.

VOX GARANTIZA SU APOYO

Vox ha conseguido arrancar del gobierno municipal el compromiso de volver a recortar la partida de Cooperación al Desarrollo en 300 mil euros, que se queda en 1.8 millones de euros; y también ejecutar obras en los polígonos industriales y en barrios, en especial en la zona Zamoray-Pignatelli y el Gancho.

Otro acuerdos alcanzados van en la línea de instalar cámaras de videovigilancia, una red de aparcamientos (como el aparcamiento en altura en el solar de la calle Moret), una línea de ayudas a pymes y autónomos o estudiar la unificación del área de cultura, suprimiendo algunos patronatos y sociedades.

Hace apenas un mes el portavoz de Vox, Julio Calvo, dijo que “casi seguro que no iba a apoyar los presupuestos”, pero el compromiso de Azcón para ejecutar algunas de sus líneas rojas cambia el voto a un Sí. “Los acuerdos no comprometen nuestro apoyo global al presupuesto, aunque no descartamos que en aquellos asuntos menores que no hayamos alcanzado acuerdos podamos presentar alguna enmienda”, ha señalado en Cope el portavoz de Vox.

Tras la fase de trámites y enmiendas, el presupuesto se someterá a la votación del pleno el próximo 14 de febrero para que pueda entrar en vigor.

