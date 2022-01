¿Es posible contagiarse hasta 3 veces de coronarivus?

¿Es posible contagiarse hasta 3 veces de coronavirus? La respuesta es sí. De hecho, cada vez se están dando más casos de estas características. Personas que están atravesando, por tercera vez, la infección. Hemos hablado en COPE Más Zaragoza con José Ramón Paño, facultativo especialista de Área en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Zaragoza.

"La situación es muy complicada, aunque se tenga bajo riesgo de enfermar por COVID. Por el interés de todos es importante que no asumamos riesgos innecesarios estos días haciendo actividades que tengan riesgo de acabar en el hospital, porque estamos en una situación muy complicada", explica.

Sobre los recontagios explica: "Hasta ahora no era muy frecuente y ahora sí que lo estamos viendo por varios motivos. Por un lado porque hay una variante que se está expandiendo que tiene la característica de que la inmunidad previa, por vacuna o infección, es menos eficaz a la hora de prevenir la infección. No quiere decir que sea insuficiente, porque disminuye el riesto. Y por otro lado, está habiendo mucho contagio y eso hace que las reinfecciones también suban".

LA GRIPALIZACIÓN DEL COVID

Sobre el término 'gripalización' que cada vez se está extendiendo más, Paño también ha mostrado su punto de vista: "Ahora no se puede hacer vida normal. El sistema sanitario está en una crisis muy importante en este momento. Hace un mes o dos, estabamos mucho mejor y podíamos hacer muchas más cosas que ahora. Es la situación más complicada que hemos tenido en muchos meses".

Y en esa línea ha sido especialimente crítico con aquellas voces o informaciones que aseguran que no existen tanta presión hospitalaria como otras épocas: "¿Quién dice que los hospitales no están tan llenos o que las UCIs no están tan llenas? La situación en el Clínico, que tiene algo más de 600 camas, 200 de ellas están ocupadas por pacientes por COVID. Y en las UCIS el 50% están ocupadas por coronavirus y no cabe ninguno más. No sé quién dice que no están suficientemente llenos los hospitales...".

LOS ANTÍGENOS: ¿NARIZ O BOCA?

"Ha habido algunas publicaciones, no evaluadas de forma rigurosa, que sugieren que la muestra orofaríngea de forma complementaria a la que se obtiene de la nariz, aumenta el rendimiento del test", explica. Aunque añade que "todavía no nos ha dado tiempo analizar con suficiente detalle lo que dice esa publicación... Es una de las ventajas y problemas de esta pandemia. Se genera muchísima información, pero no toda es veraz... Por tanto esto no se puede confirmar todavía", sentencia Paño.

