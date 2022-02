La Policía Nacional en Zaragoza recibirá 15 pistolas táser

Los agentes del cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza recibirán este año unas 15 pistolas ‘táser’. Es un cifra provisional del nuevo material que ha adquirido el Ministerio del Interior, que se repartirá por las diferentes jefaturas de policía. Con lo que ya cuentan en Zaragoza, desde el pasado mes de enero, es con una nueva arma de defensa: las ‘defensas extensibles’. Desde el sindicato policial Jupol consideran que este nuevo material ayudará a los agentes tanto en su propia defensa como en la seguridad ciudadana.

Estas armas de defensa ya las utilizan otros agentes autonómicos, como los Mossos de Escuadra. Desde Jupol llevan tiempo reclamando estos materiales. “Estamos viviendo una temporada con una importante cantidad de agresiones con armas blancas entre bandas y tribus urbanas. Y este material es una forma de poner medios para evitar estas reyertas, y para garantizar la seguridad de todos nuestros compañeros y de la ciudadanía”, ha explicado en Cope el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez.

De las llamadas ‘defensas extensibles’ se han repartido 500. Son de acero, ocupan poco espacio y se pueden llevar camufladas. Una vez desplegada la barra sirve para reducir al delincuente, no para golpear. Desde Jupol consideran que tanto el número como la formación que han recibido los agentes ha sido insuficiente. “Deja fuera a muchos agentes de paisano y para ellos es fundamental. Y la formación es deficiente. Se podrían hacer mejor las cosas y que los agentes no tengan que buscar una formación externa”, ha indicado el portavoz de Jupol en Zaragoza, Cristian Risco.

LAS ‘TÁSER’ Y SU USO

En cuanto a los dispositivos electrónicos, las conocidas ‘táser’, todavía no hay una fecha concreta para su uso. Llegarán unas 15 y Jupol también pide que sean más. Sólo en seguridad ciudadana son 600 agentes los que están las calles. Y, según el sindicato, aunque ayudan a disuadir al delincuente no pueden sustituir a las armas de fuego. “Estamos viendo intervenciones con cuchillos y machetes y, ante esto, una barra extensible o una 'táser' no es oportuno ni proporcional, para eso tenemos el arma de fuego”, ha añadido Risco.

Estas armas no han estado exentas de polémica. Desde Jupol aseguran que su uso no supone ningún riesgo para la salud. “Generan unas descargas que inmovilizan a la persona. Tienen una actividad neuromuscular. Estamos equivocados cuando se cree que pueden provocar una parada cardíaca porque no actúa sobre el corazón, sino que actúa con una tensión en los músculos que te deja inmovilizado durante 5 ó 6 segundos”, ha explicado Pérez.

Según explican, las pistolas ‘taser’ pueden llevar una cámara asociada que se activa cuando es usada. Algo “muy importante para la defensa jurídica ante una intervención con una táser”, ha apuntado Pérez. Pero consideran que el protocolo inicial no deja claro si todas las pistolas llevarán cámara.

Una vez que se reciban estas armas en la Jefatura Superior de Policía en Aragón, el siguiente paso es que los agentes que vaya a utilizarlas reciban la formación adecuada y fijar bien el protocolo para su uso atendiendo al principio de proporcionalidad, es decir, siempre que haya un riesgo grave para la vida del agente o para la de otras personas.

