La Policía desmantela dos fiestas ilegales en apartamentos turísticos de Zaragoza

La Policia desmantela dos fiestas ilegales en apartamentos turisticos de Zaragoza. En total se localizaron a 22 personas en estas fiestas y todas ellas han sido propuestas para sanción por saltarse las restricciones sanitarias. Las dos fiestas ilegales se estaban celebrando en el mismo edificio de apartamentos turisticos, en pleno casco historico de Zaragoza, durante la madrugada del domingo.

Una llamada alertó a la Policia asegurando que en estos apartamentos se escuchan ruidos, gente subiendo y bajando y música con un volumen muy alto. Al llegar allí, los agentes se encontraron con la puerta del edificio abierta, un gran número de personas en el portal y dos fiestas ilegales en las que además, se consumían sustancias estupefacientes. Hasta 22 jóvenes se encontraban allí sin mascarilla.

Fiestas ilegales en apartamentos turisticos / POLICIA NACIONAL

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES MÁS NUMEROSAS?

En total, la Policía Nacional interpuso más de 300 sanciones durante el pasado fin de semana: más de 50 fueron por no llevar mascarilla, 67 por reuniones de más de 6 personas, 80 por saltarse el toque de queda y 10 por saltarse el confinamiento provincial. Hubo además 83 sanciones más por infracciones a la ley de seguridad ciudadana

LA POLICÍA LOCAL SE CENTRA EN EL TUBO DE ZARAGOZA

Por su parte, la Policía Local tramitó más de 500 sanciones, centradas sobre todo en la zona del Tubo con aglomeraciones y terrazas superando el aforo permitido. "La mayoría de las sanciones están relacionadas con no llevar mascarilla o fumar en las terrazas, algo que actualmente está prohibido. También se pusieron denuncias a algún establecimiento hotelero por no cumplir las restricciones sanitarias", afirma en COPE Juan Valentin Sánchez, portavoz de la Policia Local de Zaragoza.

Los vecinos de la zona del Tubo ya se han mostrado preocupados por las numerosas aglomeraciones que se repiten practicamente cada fin de semana en sus calles. Sobre ello, el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón ya ha avanzado en COPE que no se bajará la guardia en cuanto a medidas de vigilancia. "Nosotros no podemos más que intensificar la labor policial como ya se está haciendo y seguir llamando a la responsabilidad. Estas imágenes no le gustan a nadie", afirma Azcón.

En total, han sido 800 sanciones en un fin de semana entre Policia Local y Nacional en Zaragoza.

