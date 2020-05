El Ayuntamiento de Zaragoza no recurrirá la sentencia que autoriza los circos con animales

El equipo de gobierno de PP-CS en el Ayuntamiento de Zaragoza, no recurrirá la sentencia dictada por la titular del tribunal contencioso administrativo número 4 de la capital, que autoriza la celebración de circos con animales en la ciudad debido a la contradicción en la que entra la ordenanza municipal que los prohíbe con la ley aragonesa que regula estos espectáculos.

Según el consejero de Urbanismo, Victor Serrano, la decisión del equipo de gobierno es firme porque “la ley autonómica, que es la competente para prohibir estos espectáculos, no los prohíbe y por lo tanto el Ayuntamiento no puede incluir este tipo de prohibiciones”. Según Serrano “no queremos meter en más líos de tribunales a los zaragozanos por cuestiones ideológicas, y menos en procesos judiciales que sabemos que vamos a perder”.

Por su parte el portavoz del anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza y hoy concejal de Podemos, Fernando Rivarés, cree que esta sentencia que va a en contra de las ordenanzas municipales sobre protección animal que aprobó la anterior corporación de Zaragoza en Común, se centra solo en la contradicción con la ley aragonesa que regula estos espectáculos.

La sentencia interpreta -según Rivarés- que la normativa aragonesa establece que los circos con animales pueden desarrollarse siempre que no pertenezcan a especies de fauna silvestre, que son "los que viven y se reproducen de forma natural en el territorio nacional". Según la jueza, esto significa que no puede haber un circo con un lince, pero sí con un tigre o un caballo criado en cautividad, lo cual a Podemos le parece un argumento “insostenible”. Por eso consideran, que al no recurrirla, el Ayuntamiento está dando “un paso atrás” en la protección de los animales.

Síguenos en Twitter y Facebook.