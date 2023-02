La Plaza Salamero estará lista en la segunda mitad de marzo

La reforma de la plaza Salamero estará terminada en la segunda mitad de marzo. Las obras han entrado en su recta final con la colocación de dos olivos. Recordamos que 11 ejemplares tuvieron que retirarse en el verano de 2020 tras el hundimiento de la losa superior del parking. Desde entonces, las máquinas se han instalado en la plaza, primero para acondicionar y solucionar los problemas del parking; y después para desmontar la plaza y comenzar con la renovación de este céntrico espacio de la ciudad.

El aparcamiento ha salido ya a licitación y en un mes se espera tener una empresa adjudicataria. En la plaza continúan las obras y ya se empieza ver cómo será su estructura. Uno de los objetivos es descarbonizar la zona limitando el tráfico. “Los vecinos tendrán acceso a sus fincas pero nadie que no vaya a entrar al aparcamiento subterráneo podrá acceder a las calles del entorno de la plaza, porque así nos lo pidieron los vecinos”, ha señalado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano. La plaza contará además con una “potente zona infantil”, dado que en los alrededores se ubican tres colegios.

Imágenes de la plaza en estos momentosCOPE.ES





Por lo pronto, ya están en la plaza dos de los once olivos retirados. El regreso de estos ejemplares también se abordó en el proceso participativo 'Reto Salamero', para recopilar ideas y sugerencias entorno al diseño de este espacio. Más de un 73% de los encuestados se mostró favorable a su regreso. Pero todos no pueden volver. Regresan dos que se han colocado en dos puntos alejados de la losa del parking para evitar problemas, puesto que pesan cuatro toneladas cada uno. Su retirada no estuvo exenta de polémica. Recordamos que el concejal de Podemos, Fernando Rivarés, se encadenó a uno de ellos.

Los olivos han estado en Viveros Jara durante dos añosCOPE.ES





Otro de los olivos se ubicará en el parque de La Aljafería, donde el 21 de febrero se inaugurará el Jardín de la Paz con 22 olivos de distintas variedades. Para el resto se estudian diversas ubicaciones.

